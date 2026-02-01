Akademia Messina, termina con una sconfitta l’esordio in Pool Promozione

Termina con una sconfitta l’esordio in Pool Promozione del Gruppo Formula 3 Messina. Al Palasport di Latisana vince la CDA Volley Talmassons in tre set (3-0: 25-11, 25-21, 25-21). Partenza difficile per le SuperGirls che, nel primo parziale, subiscono oltremisura la qualità delle Pink Panters, complice anche un approccio troppo contratto alla gara. Nei set successivi, tutta un’altra sfida: Messina resta nel match fino alla fine, punto su punto, grazie ad una buona prestazione nel fondamentale di difesa, pagando poi – soprattutto negli ultimi punti dei parziali – la differenza oggettiva tra i due roster.

Particolare fatica in attacco, per le siciliane, che chiudono con l’11 % di efficenza, 13 murate subite e 8 errori. Bene la ricezione con quattro atlete oltre il 70 % di positività (Colombo, Ferrara, Landucci e Viscioni) e il 64 % di squadra. Da rivedere la prestazione delle ultime due arrivate, Greta Kiss (5 punti di cui 4 in attacco con il 36 % e 1 ace, ma da troppo poco tempo con la squadra per aspettarsi altro) e Anamarjia Galic (nessun punto in poco meno di un set giocato su 4 palloni attaccati).

Solita prestazione in termini di numerici per Aneta Zojzi, migliore realizzatrice del match con 14 punti (11 in attacco con il 30% e 3 muri). Positiva la prova di Felappi, schierata da opposta al posto di Galic a partita in corso (7 punti, tutti in attacco con il 35%) e Viscioni nello scampolo di terzo parziale giocato al posto di Kiss (7 punti anche per lei, 5 in attacco con il 45 % e 2 muri). Nel prossimo turno, nell’anticipo di sabato 7 febbraio – ore 16, ancora impegno in trasferta per le siciliane, questa volta sul taraflex della Soevis Arena di Castellanza contro la Futura Giovani Busto Arsizio, sconfitta 3-1 – alla prima in Pool – da Itas Trentino, nel confronto del “Sanbapolis”.

Starting Six

Coach Parazzoli schiera la diagonale Scola-Frosini, le schiacciatrici Rossetto e Bakodimou, le centrali Gannar e Barbazeni, il libero Mistretta. Risponde Coach Freschi con Rizzieri in regia, Galic sua opposta, Zojzi e Kiss in posto 4, Colombo e Campagnolo al centro, Ferrara libero.

Riepilogo del match

1°set (25-11)

L’errore di Gannar inaugura il match. Il primo long rally viene invece finalizzato da Frosini. Zojzi e Bakodimou iniziano subito a scaldare i motori, ma è Talmassons a prendere in mano il parziale per merito del servizio insidioso di Scola e dei muri di Barbazeni che valgono il +5 friulano e costringono Coach Freschi al primo time out (7-2). Alla ripresa del gioco, Rossetto passa con efficacia in pipe, mentre Messina continua a faticare in fase offensiva, permettendo alle Pink Panthers di allungare fino al 10-2. Zojzi interrompe il break con un mani-out, ma le padrone di casa spingono ancora dai nove metri mettendo sotto pressione la ricezione ospite. Intanto Greta Kiss trova i suoi primi punti in maglia giallorossa. Il tecnico siculo prova a cambiare l’inerzia inserendo Felappi al servizio al posto di Galic, ma la neo entrata viene subito fermata dal muro di Gannar. Anche Coach Parazzoli ricorre alla panchina, optando per il cambio Cusma–Gannar in battuta. L’errore sulla fast di Campagnolo allarga ulteriormente il divario e porta al secondo time out messinese (18-8). Scola continua a gestire con lucidità la regia, premiando ancora la pipe di Rossetto. Nel finale di set Talmassons alza il muro e chiude ogni varco alle siciliane, trovando altri block vincenti (22-9). Rientra Gannar. Zojzi va nuovamente a segno da posto 4, ma il suo errore al servizio consegna alle friulane il punto che chiude il parziale.

Top scorer: Giorgia Frosini (CDA Volley Talmassons FVG) con 6 punti.

Errori: 6 (Gruppo Formula 3 Messina), 3 (CDA Volley Talmassons FVG).

2°set (25-21)

La seconda frazione si apre nel segno di Zojzi, subito protagonista di un break. L’errore di Barbazeni chiude un lungo scambio in cui Messina difende con grande attenzione, mostrando un deciso cambio di passo rispetto al set precedente. Sul punteggio di 1-5 Coach Parazzoli ferma il gioco per la prima volta nel match. Talmassons prova a variare affidandosi ai pallonetti, trovando così due punti preziosi. Il mani-out di Rossetto ristabilisce la parità (6-6). Positivo anche l’impatto di Felappi, schierata in questo parziale al posto di Galic, mentre Rizzieri sorprende la difesa friulana con un tocco di seconda molto intelligente. Dall’altra parte Gannar si fa trovare pronta sulle alzate di Scola. Due errori ospiti permettono alle Pink Panthers di mettere il muso avanti, ma Campagnolo e Kiss riportano subito equilibrio (11-11). La fase centrale del set scorre punto a punto, fino al break friulano costruito dal turno al servizio di Barbazeni (18-15), che costringe Coach Freschi al time out. Talmassons alza ulteriormente il ritmo e scappa sul +6. Oggioni subentra a Campagnolo per la battuta. Messina prova a rosicchiare qualcosa nel finale, ma è Frosini a mettere a terra il pallone che vale la chiusura del parziale.

Top Scorer: Aurora Rossetto (CDA Volley Talmassons FVG) con 7 punti.

Errori: 7 (Gruppo Formula 3 Messina), 6 (CDA Volley Talmassons FVG).

3°set (25-21)

Parte forte Talmassons, che sfrutta subito la propria efficacia a muro per portarsi sul +4. Zojzi prova a scuotere Messina trovando buone soluzioni da posto 4 e bloccando l’attacco di Frosini. Dall’altra parte, però, Bakodimou e la stessa Frosini continuano a colpire con continuità. Kiss viene sostituita da Viscioni. Subito a segno la neoentrata, sia in attacco sia a muro (9-7). Rossetto interrompe la rincorsa siciliana, ma il vantaggio delle Pink Panthers resta contenuto (+2). Il muro di Rizzieri su Bakodimou vale il -1, ma la greca si riscatta subito nello scambio successivo. Coach Parazzoli inserisce Lotti per Bakodimou, mentre un errore di Felappi consegna il nuovo +3 alle friulane (16-13). La stessa Felappi si rifà poco dopo, e Viscioni firma l’aggancio sul 17 pari. Rientra Bakodimou e Cusma prende il posto di Gannar per il turno al servizio. Il muro di Scola ai danni di Zojzi costringe il tecnico messinese a giocarsi il time out (20-18). Barbazeni allunga ulteriormente con un altro block vincente, ancora su Zojzi. La schiacciatrice messinese si riscatta fermando l’opposta friulana, ma nel finale Talmassons è più lucida: l’attacco di Bakodimou e il muro di Rossetto chiudono il parziale sul 25-21.

Top Scorer: Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) con 7 punti.

Errori: 5 (Gruppo Formula 3 Messina), 3 (CDA Volley Talmassons FVG).

MVP e Top dell’incontro

MVP e Top Blocker della gara la centrale friulana Karin Barbazeni, autrice di 11 punti totali, tra cui 5 in attacco con il 62%, 1 ace e 5 muri. La Top Spiker, invece, è la SuperGirl, Aneta Zojzi, con i suoi 14 punti, 11 attacchi vincenti e 3 blocks. Nessuna spicca in maniera brillante nel fondamentale del servizio: solo 1 ace a segno per Campagnolo, Kiss (Gruppo Formula 3 Messina), Barbazeni, Cusma e Scola (CDA Volley Talmassons FVG). Infine, ottima la prestazione in ricezione per la Pink, Efrosyni Bakodimou: chiuso il match con l’80% di positività e il 23% di perfetta su 21 ricezioni totali.

Le dichiarazioni post-match

Una partenza in salita, poi ottima reazione nei due set successivi: “L’approccio alla partita è stato molto traumatico per la squadra. Ci siamo trovati di fronte di un avversario forte. Non ha permesso alle nostre ragazze di trovare un buon ritmo di gioco. Poi, piano piano, sciogliendo un pochino la tensione e cercando di stare un po’ più legate tra loro, nel corso del secondo e del terzo set, abbiamo mostrato qualcosina in più che ci deve servire da spunto per la partita successiva”.

Bene nel fondamentale di difesa, qualcosa da rivedere in attacco: “Non c’è una parte che spicca positivamente e una in senso contrario. C’è un’alternanza di livello nell’arco della partita. Quando la partita diventa difficile e le scelte sono sempre meno nel corso della gara, per queste ragazze che – ribadisco, sono molto giovani e devono assaporare questo tipo di livello – crescono le difficoltà”.

La sensazione è che la squadra, giocando con più serenità, senza l’assillo del risultato, sia riuscita a esprimersi meglio. Su quale aspetto potrà contare Messina per il prosieguo di questa Pool Promozione: “La fiducia nei propri mezzi. Purtroppo, queste partite ti mettono di fronte a qualche limite in più, ma l’idea è sempre quella di credere nelle proprie potenzialità, perché poi, piano piano, i risultati arriveranno”.

Giulia Felappi (Gruppo Formula 3 Messina): “Una bella partita, iniziata male. Probabilmente, non ci aspettavamo di partire così contratte. Dal secondo set, siamo riuscite a sbloccarci e a mettere in pratica quanto studiato. Comunque, loro squadra di altissimo livello e riuscire a prendere le misure su tutti gli attaccanti avversari è stato difficile. Però, siamo riuscite a rispondere e penso che sia il primo passo per crescere in vista delle prossime partite”.

È probabile che la squadra sia più libera mentalmente, senza più la responsabilità di dover raggiungere il risultato in funzione della salvezza, riuscendo ad essere più serena e giocare anche i palloni più difficili: “Diciamo che la responsabilità c’è sempre perché non puoi pensare di entrare in campo senza concentrarti su ciò che devi fare. Sicuramente, non avere il peso del risultato, ci permette di giocare più libere. Comunque, giochiamo sempre col pensiero di fare il meglio possibile e questo ci aiuta a mantenere il livello”.

Per due set – nel secondo e nel terzo set – Messina è riuscita a giocare quasi alla pari. Le potenzialità ci sono. Quali sono i punti da cui ripartire in vista del resto della Pool Promozione: “L’energia che ci mettiamo. Essere riuscite a tenere testa ad una squadra con atlete come quelle di Talmassons, vuol dire che possiamo migliorare, imparando anche da un confronto come quello di oggi”.

Aurora Rossetto, ex dell’incontro (CDA Volley Talmassons FVG): “Sono molto contenta, innanzitutto, perchè abbiamo iniziato con una bella vittoria, cominciando questo nuovo capitolo della stagione. E’ stato molto emozionante vedere Messina dall’altra parte della rete dopo due anni in cui ho giocato lì, rivedere anche volti che conoscevo”.

Che Messina hai visto: “Penso sia una squadra abbastanza giovane, ma credo abbiano un grande potenziale in attacco. Forse, oggi non sono riuscite a esprimersi al meglio, però può capitare anche una partita così. Credo che avranno modo per rifarsi in questa pool, perché penso abbiano le qualità per far bene”.

Il tabellino

CDA Volley Talmassons FVG vs Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-11, 25-21, 25-21)

CDA Volley Talmassons: Barbazeni 11, Cusma 1, Feruglio n.e., Viola n.e., Lotti 0, Mistretta (L) 0, Cassan 0, Gannar 3, Rossetto 12, Molinaro (L) 0, Bakodimou 13, Frosini 13, Scola 4. 1st Coach: F. Parazzoli, 2nd Coach: M. Lucherini.

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma n.e., Rizzieri 5, Zojzi 14, Colombo 1, Felappi 7, Ferrara (L) 0, Landucci 1, Viscioni 7, Campagnolo 1, Kiss 5, Galic 0, Oggioni 0. 1st Coach: M. Freschi, 2nd Coach: F. Ferrara.

Arbitri: Deborah Vangone e Andrea De Nard.

Video check: Jacopo Cacco.

Segnapunti federale: Deborah Guion.

Durata set: 19’,25’,28’.

CDA Volley Talmassons FVG: ace 3, bs 7, muri 13, errori 12.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 2, bs 7, muri 6, errori 18.

Attacco:43%-32%. Ric.pos.: 77%-64%.

MVP: Karin Barbazeni (CDA Volley Talmassons FVG).