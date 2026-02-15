Akademia Messina, il cuore non basta: Brescia trionfa 1-3 in rimonta

Terza sconfitta consecutiva in Pool Promozione per il Gruppo Formula 3 Messina che cede in quattro set, tra le mura amiche del “PalaRescifina”, contro la Valsabbina Millenium Brescia (1-3: 25-23, 16-25, 12-25, 20-25). Le ospiti mettono pressione fin dalle prime battute, riuscendo a conquistarsi un discreto vantaggio di sulle padrone di casa. Sull’8-13 Coach Freschi sostituisce l’ungherese Kiss con Viscioni, e da lì le SuperGirls danno il via alla rimonta, poi concretizzata sul ventidue pari. Il finale infiamma il palazzetto: l’errore dell’opposta bresciana e il successivo attacco vincente di Campagnolo garantiscono a Messina il primo parziale (25-23).

Il secondo set vede l’equilibrio fino al cinque pari, poi Brescia, trascinata da Michieletto e Kavalenka, mette la freccia e plasma un buon +8 sulle padrone di casa: questa volta le ragazze di Coach Solforati sfruttano il distacco per allungare maggiormente e chiudere la frazione di gioco (16-25). Nel terzo parziale l’inerzia è la stessa, con le SuperGirls sempre al di sotto delle Leonesse, senza mai riuscire ad agguantare la parità, subendo completamente il dominio giallo-nero.

Nel quarto set le SuperGirls entrano in campo con una mentalità diversa, infastidendo le ospiti e portandosi in vantaggio (10-7). Diversi errori consentono a Brescia di mettere il muso avanti, poi Olivotto e Amoruso trascinano la squadra sull’11-17. In quel momento le messinesi non mollano e tentano il recupero accorciando sul -2: è una reazione che però non basta nel frenare l’ira di Brescia, che chiude la gara al quarto set (20-25).

Prima dell’incontro un omaggio floreale per Dalila Modestino e Rossella Olivotto, ex del match.

Prossimo appuntamento: mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30 al “PalaRescifina” contro la Nuvolì Altafratte Padova.

Starting Six

Coach Freschi conferma Rizzieri in regia, Felappi sua opposta, Zojzi e Kiss schiacciatrici, centrali Campagnolo e Landucci, Ferrara libero. Risponde Coach Solforati con Prandi-Kavalenka in diagonale, le schiacciatrici Amoruso e Michieletto, la coppia Modestino e Olivotto al centro, il libero Parrocchiale.

Riepilogo del match

1° set (25-23)

La gara viene inaugurata dal servizio di Zojzi. Modestino chiude subito la strada a Felappi, ma l’opposta messinese non demorde e trova il riscatto poco dopo (2-2). Primo break biancorosso: entrano a referto Amoruso e Kavalenka, riportando così l’equilibrio nel tabellino. L’ace di Amoruso su Zojzi determina il 4-6, seguito poi dal cambio volante Arici-Amoruso voluto da Coach Solforati per rinforzare la seconda linea. Zojzi accorcia al -1, ma le ospiti mettono la freccia e fuggono sul +4 per merito di Kavalenka e Michieletto. Le siciliane soffrono il turno al servizio dell’opposta avversaria e Brescia ne approfitta per raddoppiare Messina, costringendo Coach Freschi ad interrompere il gioco (6-12). È la fast di Landucci a sbloccare il blackout messinese.

Il primo long rally viene chiuso dal muro di Michieletto su Felappi. Cambio per Messina con Viscioni al posto di Kiss, contestualmente al ritorno di Amoruso in prima linea. La neo-entrata biancorossa segna i suoi primi punti in attacco. Coach Freschi spende il secondo time-out disponibile, dopo due errori messinesi e il +7 bresciano (11-18). Al rientro Rizzieri sceglie la pipe di Viscioni, ancora a segno. Messina sbaglia troppo al servizio, ma nella fase centrale del set riesce a riavvicinarsi a Brescia (17-20). L’ace di Zojzi segna il -2 sulle giallo-nere e Coach Solforati richiama le sue. Il tecnico messinese si gioca la carta Colombo al servizio. La centrale siciliana mette pressione alla ricezione bresciana e riporta Messina in gioco (22-22). Brescia sbaglia; la battuta di Felappi non rende facile la costruzione del gioco alle avversarie e Campagnolo chiude i giochi.

Top scorer: Francesca Michieletto e Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia) con 6 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 8 (Valsabbina Millenium Brescia).

2° set (16-25)

Le Leonesse tornano agguerrite sin dalle prime battute (0-2). Zojzi e Viscioni, quest’ultima confermata al posto di Kiss, riagganciano le ospiti sul quattro pari. Coach Solforati replica il cambio volante Amoruso-Arici, trovando buone risposte in ricezione. Brescia scappa sul +4 per merito di Michieletto e Kavalenka, complice anche una Messina sporca in attacco. Landucci viene sostituita da Colombo.

Modestino e Kavalenka non regalano nulla alle avversarie. Brescia a +6. Ritorna in campo Amoruso e Prandi le affida immediatamente palloni importanti per il proseguimento della fuga (9-17). Cambio in regia per le padrone di casa con l’ingresso di Tisma su Rizzieri, contemporaneamente alla sostituzione Oggioni-Felappi. Ancora errori giallorossi sia in attacco che a muro. Tisma insiste con Campagnolo che firma il 12-23. L’efficace Michieletto trascina le sue al set-point, ma Messina non demorde e trova tre punti sul finale (16-24): è la fast di Modestino a pareggiare i conti.

Top scorer: Francesca Michieletto (Valsabbina Millenium Brescia) con 5 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 6 (Valsabbina Millenium Brescia).

3° set (12-25)

L’avvio del terzo parziale vede Brescia avanti sull’1-3. L’errore di Felappi chiude un long rally molto intenso in cui entrambe le squadre incantano il palazzetto. Olivotto ed Amoruso garantiscono a Brescia un vantaggio di sei lunghezze (2-8). Coach Freschi richiama Tisma, mentre il tecnico bresciano si rigioca la sostituzione Amoruso-Arici. Messina casca in ricezione rendendo facile alle ospiti allungare sul 3-11. Dopo il time out giallorosso, Modestino mura Zojzi, poi sostituita da Kiss. Parrocchiale dimostra, azione dopo azione, di essere un pilastro fondamentale per la sua squadra, dando molta sicurezza in seconda linea.

L’attacco di Kiss è il quarto punto messinese. Prandi riesce a smarcare tutte le sue attaccanti trovando sempre risposte positive. Modestino continua a brillare sul taraflex bresciano, mentre Felappi torna a referto (7-18). Vincente Kavalenka da posto uno; Brescia marca il +13 sulle ospiti mentre rientra in campo Zojzi. Messina produce ancora errori dai nove metri, non riuscendo a centrare la continuità giusta. Coach Freschi riporta in campo Rizzieri, la quale trova subito un ace sul 12-24 ma le distanze sono eccessive e Brescia chiude anche il terzo parziale ancora con un muro di Modestino.

Top scorer: Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia) con 4 punti.

Errori: 12 (Gruppo Formula 3 Messina), 3 (Valsabbina Millenium Brescia).

4°set (20-25)

È Zojzi l’autrice del primo punto della quarta frazione di gioco. A differenza dei precedenti parziali, questa volta Messina resta aggrappata alle ospiti provocando un iniziale equilibrio, nonostante i costanti errori al servizio (4-4). Una Felappi troppo in difficoltà viene sostituita da Galic; Zojzi e Viscioni sfruttano il muro di Prandi per portare la squadra sul 8-7. Arriva il primo ace su Parrocchiale e Coach Solforati interrompe il gioco. Diversi errori siciliani permettono a Brescia di recuperare lo svantaggio. Successivamente Amoruso firma un break e costringe il tecnico siculo a spendere un time out (11-13). Prandi gestisce egregiamente le free-ball con Olivotto, e sul +5 giallo-nero Coach Freschi interrompe nuovamente il gioco e fa rientrare Felappi.

Olivotto alza la saracinesca e ferma l’attacco di Viscioni, allora Rizzieri cambia sponda e sceglie Felappi che risponde in maniere efficace. Viscioni mura due volte consecutive Kavalenka (14-17), poi viene sostituita da Oggioni per il turno in seconda linea. Stesso cambio per Brescia con l’inserimento di Arici al posto di Amoruso. Ancora marcata l’opposta bresciana a muro, questa volta firmato da Campagnolo: time-out per Coach Solforati. Olivotto spreca e Messina prova a crederci sul punteggio di 18-19; la stessa centrale poi trova l’ace +3. Il servizio di Brescia danneggia ulteriormente la ricezione delle padrone di casa: questo facilita le ospiti a chiudere l’incontro.

Top scorer: Aneta Zojzi, Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) e Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia) con 6 punti.

Errori: 11 (Gruppo Formula 3 Messina), 5 (Valsabbina Millenium Brescia).

MVP e Top dell’incontro

La schiacciatrice bresciana Francesca Michieletto è l’MVP e la Top Receiver della gara, per merito di una brillante prestazione con i suoi 16 punti totali, il 53 % di positività in ricezione e il 39% di efficienza in attacco. La Top Spiker è Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina), autrice di 18 punti di cui 16 attacchi vincenti con il 47% e 2 muri. Julia Kavalenka e Giorgia Amouro (Valsabbina Millenium Brescia) sono le Top Acers (3 a testa), mentre nessuna spicca particolarmente nel fondamentale del muro, dove Felappi, Viscioni, Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina), Modestino, Amoruso, Michieletto e Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia) hanno chiusa la gara con 2 blocks a testa.

Le dichiarazioni post-match

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina). Oggi Messina ha approcciato la gara in maniera diversa rispetto alle prime due della Pool: “ci eravamo dati come obiettivo quello di entrare in campo con tanta aggressività contro una squadra forte e le ragazze sono riuscite a farlo, soprattutto anche sotto gli aspetti tecnici e tattici. All’inizio abbiamo pagato un po’, poi abbiamo preso ritmo e le abbiamo messe in difficoltà. Dopo il primo set ci aspettavamo una reazione avversaria; noi per tenere quel livello dobbiamo spingere al massimo e per questo, chiaramente, c’è bisogno dell’aiuto di tutti”.

Giulia Felappi (Gruppo Formula 3 Messina): “sono un po’ amareggiata perché quando tieni il ritmo di una squadra come Brescia ti viene molta fame. Nel primo set abbiamo fatto un gran lavoro, poi ovviamente anche loro hanno cambiato e non siamo riuscite ad adattarci. Però, sono contenta perché siamo partite grintose, facendo quello che dovevamo fare e i risultati sono arrivati. Poi, ovviamente nel corso della partita non è sempre facile tenere testa e la differenza sta nei dettagli”.

In questo momento stai trasmettendo il concetto di squadra, perché ti sei messa a disposizione delle esigenze della società e del roster per essere schierata in un ruolo diverso dal tuo: “ti ringrazio – continua la schiacciatrice messinese. Credo che nel momento in cui si entra in una squadra si diventa una famiglia e nel momento in cui c’è bisogno di una mano, tutte siamo disponibili”.

Il tabellino Gruppo Formula 3 Messina vs Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (25-23, 16-25, 12-25, 20-25)

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 2, Rizzieri 2, Zojzi 14, Colombo 1, Felappi 6, Ferrara (L) 0, Landucci 4, Viscioni 18, Campagnolo 7, Kiss 2, Galic 0, Oggioni 0. 1st coach: Matteo Freschi, 2nd coach: Flavio Ferrara.

Valsabbina Millenium Brescia: Vittorini n.e., Olivotto 8, Modestino 6, Michieletto 16, Orlandi 0, Schillkowsi n.e., Parrocchiale (L) 0, Prandi 2, Struka n.e., Arici 0, Amoruso 14, Kavalenka 16. 1st Coach: M. Solforati, 2nd Coach: E. Cella.

Arbitri: Fabrizio Giulietti e Matteo Mannarino.

Video check: Martina De Luca.

Segnapunti federale: Federica Sara Perdichizzi.

Durata set: 31’, 21’,25’,28’.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 5, bs 14, muri 7, errori 43.

Valsabbina Millenium Brescia: ace 7, bs 10, muri 9, errori 22.

Attacco: 34%-40%. Ricezione pos.: 51%-51%.

MVP: Francesca Michieletto (Valsabbina Millenium Brescia).