AICS Messina, entra nel vivo la stagione di calcio giovanile

Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile griffata AICS Messina. È appena cominciato il girone di ritorno del campionato provinciale di calcio a 6, che si sta svolgendo in sei impianti cittadini, dove si susseguono, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, le palpitanti partite in calendario. Dal 21 febbraio, si allargheranno le dimensioni del campo ed il calcio a 11 sarà protagonista dei weekend peloritani. Sul terreno del Mandalari, prenderanno, infatti, il via gli incontri riservati alle categorie Esordienti e Giovanissimi con 10 squadre iscritte in rappresentanza di 5 circoli affiliati all’Associazione Italiana Cultura Sport: Sporting Atene, Messina Sud, Fair Play Messina, Messina 2006 e Bellinzona. La regular season terminerà a fine marzo, poi spazio agli incroci determinati dalle posizioni in classifica.

Il 24, 25 e 26 aprile avrà luogo, invece, l’attesa manifestazione regionale di calcio a 7 per: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Sede logistica dell’evento il villaggio di Calanovellamare a Piraino, in provincia di Messina, mentre tutte le gare in programma si disputeranno sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo.

“Siamo nella fase clou dell’annata sportiva con tanti appuntamenti da vivere intensamente fino all’ultimo gol – dichiara il presidente dell’AICS Messina Pierangelo Margareci -. Abbiamo i due campionati provinciali e quello regionale, che ospiteremo, per il secondo anno consecutivo, nella nostra provincia. L’obiettivo principale è fare giocare e divertire i ragazzi, che stanno rispondendo con entusiasmo alle varie iniziative proposte. Ringrazio dirigenti, tecnici e genitori per la loro fattiva collaborazione, che ci sta permettendo di superare anche gli imprevisti legati alle condizioni meteo di questo piovoso inverno”.