AgorHub Calabria scommette sullo sport della mente: al via “Metti in moto il cervello, gioca a dama!”

In Calabria il gioco si trasforma in uno strumento educativo e sociale grazie ad AgorHub, il progetto che promuove inclusione, partecipazione e crescita delle giovani generazioni attraverso percorsi culturali, artistici e formativi. In questo contesto prende avvio “Metti in moto il cervello, gioca a dama!”, iniziativa curata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Bianco e il Nero” di Reggio Calabria, da anni impegnata nella diffusione della dama come disciplina sportiva ed educativa.

L’attività si inserisce all’interno del progetto AgorHub Calabria, promosso dalla Cooperativa Sociale Il FARO, in collaborazione con La Fabbrica del Faro, TenRock Teatro Circo e Associazione Urbana, con il coinvolgimento attivo dei Comuni di Roghudi e Montebello Ionico. L’obiettivo è valorizzare il gioco come strumento di sviluppo delle competenze cognitive, relazionali e personali di bambini e ragazzi, favorendo al tempo stesso inclusione sociale e partecipazione attiva.

“La dama è uno dei giochi più antichi della storia – dichiara Antonino Cilione, Presidente del Comitato Regionale FID e Formatore Nazionale FID SNaQ – con origini che risalgono al mondo greco-romano e una tradizione teorica consolidata a partire dal XVI secolo. Apparentemente semplice, è in realtà un gioco di straordinaria complessità: si stima che le possibili posizioni superino i 300 miliardi di miliardi. Proprio questa combinazione di accessibilità e profondità rende la dama uno “sport della mente” capace di allenare logica, memoria, concentrazione e capacità decisionali“.

Tra le principali finalità del progetto rientrano la prevenzione e il contrasto al bullismo e alla ludopatia, la promozione di stili di vita sani, il rafforzamento dell’autostima e dell’autocontrollo, nonché lo sviluppo delle abilità logico-matematiche e relazionali. Il gioco viene così proposto come esperienza educativa e sociale positiva, in grado di favorire il lavoro di gruppo, la gestione dello stress e l’accettazione della sconfitta. Il materiale didattico, donato ufficialmente dalla Federazione Italiana Dama, comprende damiere, pedine, supporti magnetici e testi specialistici.

La consegna ufficiale del materiale didattico, verrà conclamata da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Bianco e il Nero” poco prima dell’inizio dei laboratori che si svolgeranno presso la Comunità di Sant’Egidio nei giorni 20 febbraio e 20 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Le attività saranno organizzate in due gruppi di lavoro: primo gruppo di ragazzi/e 15–17 anni e secondo gruppo di ragazzi/e 17–19 anni. Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 15 partecipanti, per garantire un percorso educativo attento e personalizzato. La partecipazione è gratuita.

“Metti in moto il cervello, gioca a dama!” si inserisce pienamente nella missione di AgorHub Calabria, confermando il valore di una rete territoriale che unisce terzo settore, associazioni sportive e istituzioni locali per costruire opportunità educative innovative e inclusive. Un progetto che dimostra come anche un gioco tradizionale possa diventare un efficace strumento di formazione, prevenzione e crescita comunitaria.

Per partecipare alle attività di laboratorio, contattare: Antonella Surfaro (info.agorhub@gmail.com tel. +39 342 391 0891).