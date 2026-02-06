Aeroporto Reggio Calabria: “Falcomatà ha fallito in tutto e ha anche il coraggio di contestare Occhiuto: ma non si vergogna?”

“Sentir parlare Falcomatà di strategie aeroportuali fallimentari fa quasi sorridere. È paradossale che chi, fino a poco tempo fa, liquidava l’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria scrivendo ‘Volano frottole’, oggi provi a dare lezioni di economia dei trasporti”.

È quanto dichiara in una nota Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, in replica alle recenti dichiarazioni di Falcomatà sulla gestione dello scalo reggino.

“La realtà è sotto gli occhi di tutti i cittadini e dei turisti: l’Aeroporto dello Stretto è rinato. Grazie all’impegno del Presidente Occhiuto, del nostro Segretario regionale l’On. Francesco Cannizzaro e della visione di un partito, Forza Italia, che mette al centro lo sviluppo, partendo da azioni concrete, Reggio è finalmente connessa con l’Europa. I numeri record di passeggeri e l’indotto economico che sta investendo la nostra città sono fatti. Falcomatà, invece, sembra vivere in una realtà parallela, forse il sottosopra di cui tanto parla, dove i successi del territorio diventano colpe, solo perché portano una firma diversa dalla sua” prosegue Milia.

“È evidente che Falcomatà stia cercando di alimentare polemiche sterili imbastite ad arte per provare a rimediare al fallimento della sua Amministrazione. Il metodo è ormai noto: distruggere o sminuire tutto ciò che non è in grado di gestire o a cui non riesce ad arrivare”.

“Invece di preoccuparsi di questioni già risolte da altri, utilizzando toni allarmistici ed enumerando cifre da statista – conclude Milia – Falcomatà pensi ai problemi irrisolti della città che ha amministrato per dodici anni”.