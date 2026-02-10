ACR Messina, niente Romano: il successore di Parisi è un altro, terzo allenatore della stagione

A qualche ora dalla decisione su Parisi, l’ACR Messina ha ingaggiato un nuovo allenatore, il terzo della stagione. La società non ha virato su Romano, che era stato chiamato ieri, ma ha scelto Vincenzo Feola, uno dei nomi sondati qualche settimana fa prima di promuovere Parisi. “La società ACR Messina comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Vincenzo Feola. Al nuovo allenatore il compito di guidare i giallorossi verso l’obiettivo salvezza. Benvenuto e in bocca al lupo, Mister!”.

Protagonista con Savoia e Akragas (promozione in Serie C), l’ultima esperienza di Feola è stata all’Atletico Lodigiani, l’anno scorso. Era presente in città a metà gennaio, ma l’incontro coi vertici aveva prodotto fumata nera. Era stato, evidentemente, solo un arrivederci. Ora l’ufficialità in panchina, si inizia subito forte: domenica c’è il derby dello Stretto in casa della Reggina.