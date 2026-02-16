ACR Messina, grande accoglienza al rientro in città dopo il derby contro la Reggina

Diversi tifosi hanno accolto ieri sera l'ACR Messina al rientro da Reggio Calabria, dopo il pari nel derby dello Stretto contro la Reggina

E’ Serie D, la passione non è sicuramente ai massimi storici, la vittoria non è arrivata, però l’accoglienza c’è comunque stata. Diversi tifosi hanno accolto ieri sera l’ACR Messina al rientro da Reggio Calabria, dopo il pari nel derby dello Stretto contro la Reggina. I supporters, che hanno atteso la squadra nell’area traghetti, hanno apprezzato l’atteggiamento e l’impegno dei biancoscudati, arrivati a un passo dal colpaccio dopo una gara attenta e ordinata. Certo, il risultato è una beffa, per come è arrivato e anche per la classifica, ma Tedesco e compagni hanno sicuramente compiuto un passo avanti dopo la disastrosa sconfitta interna contro l’Enna.

