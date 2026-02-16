ACR Messina, grande accoglienza al rientro in città dopo il derby contro la Reggina

E’ Serie D, la passione non è sicuramente ai massimi storici, la vittoria non è arrivata, però l’accoglienza c’è comunque stata. Diversi tifosi hanno accolto ieri sera l’ACR Messina al rientro da Reggio Calabria, dopo il pari nel derby dello Stretto contro la Reggina. I supporters, che hanno atteso la squadra nell’area traghetti, hanno apprezzato l’atteggiamento e l’impegno dei biancoscudati, arrivati a un passo dal colpaccio dopo una gara attenta e ordinata. Certo, il risultato è una beffa, per come è arrivato e anche per la classifica, ma Tedesco e compagni hanno sicuramente compiuto un passo avanti dopo la disastrosa sconfitta interna contro l’Enna.