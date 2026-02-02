Accordo USA-India su dazi e petrolio: per Trump “aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina”

“Modi ha accettato di smettere di comprare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela“. Lo ha reso noto il presidente americano Donald Trump su Truth Social, spiegando di aver avuto un colloquio con il premier indiano e sottolineando che “questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina, che è in corso proprio adesso, con migliaia di persone che muoiono ogni singola settimana!“.

“Per amicizia e rispetto verso il primo ministro Modi e, su sua richiesta, con effetto immediato abbiamo concordato un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’India, in base al quale gli Stati Uniti applicheranno una tariffa reciproca ridotta, abbassandola dal 25% al 18%. L’India, a sua volta, procederà a ridurre fino a zero le proprie tariffe e le barriere non tariffarie contro gli Stati Uniti – ha aggiunto – Il primo ministro si è inoltre impegnato a ‘comprare americano’ a un livello molto più alto, oltre ad acquistare oltre 500 miliardi di dollari di energia, tecnologia, prodotti agricoli, carbone e molti altri prodotti statunitensi“.

“La nostra straordinaria relazione con l’India sarà ancora più forte in futuro. Il primo ministro Modi e io siamo due persone che portano a casa risultati, cosa che non si può dire per la maggior parte degli altri“, ha concluso.