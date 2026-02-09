A2, limitazioni al transito per verifiche di sicurezza all’interno delle gallerie

Per consentire lo svolgimento delle verifiche di funzionamento dei sistemi di sicurezza e di controllo presenti all’interno delle gallerie con lunghezza superiore a 500 metri, previste per le tratte autostradali della rete TEN-T da parte di ANSFISA, saranno attive delle limitazioni al transito lungo l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, in provincia di Cosenza.

A partire dalle ore 22:00 di martedì 10 febbraio 2026 alle ore 03:00 di mercoledì 11 febbraio 2026, sarà attiva la chiusura del tratto autostradale nella sola direzione sud, per consentire l’ispezione delle gallerie Iannello, Laria e Colle Trodo.

Durante l’intervento, il traffico sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Laino Borgo, proseguimento lungo la S.P. 133, successivamente sula S.P. 241 e sulla S.P. 134, con rientro in autostrada allo svincolo di Mormanno.

Nella notte compresa tra le ore 22:00 di mercoledì 11 febbraio 2026 e le ore 03:00 di giovedì 12 febbraio 2026, per le verifiche delle gallerie Donna di Marco, Campotenese e Serra dell’Ospedale, in sede sud, al fine di garantire la continuità della circolazione, in corrispondenza delle medesime gallerie sarà istituito un doppio senso di circolazione sulla sede nord.

