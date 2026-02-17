A Reggio Calabria riparte il percorso di alternanza scuola-lavoro: gli studenti incontrano i Giovani Confindustria

“Servono passione e determinazione ma è possibile, nella nostra terra, fare impresa e mettere a terra una idea vincente che muova il mercato e crei un circuito virtuoso”. Così, il presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Nicola Cuzzocrea, si è rivolto a molti studenti reggini, invitandoli “a coltivare, tra le tante alternative che si presentano dopo la scuola, anche il gusto di fare impresa”. L’occasione è stata l’avvio del percorso di alternanza scuola-lavoro che, anche quest’anno, vede Confindustria Reggio – con il grande contributo dei Giovani Imprenditori e della sezione Industrie varie – accompagnare gli studenti in un affascinante viaggio volto a promuovere il legame tra formazione ed imprese.

Al salone di Confindustria, ha preso corpo una nuova “stagione” dell’alternanza scuola lavoro con la partecipazione delle dirigenti scolastiche Antonella Borrello del liceo scientifico Leonardo Da Vinci; Anna Maria Cama del Polo Tecnico Professionale “Righi Boccioni Fermi”; Anna Rita Galletta d dell’ Istituto Tecnico Economico “Piria -Ferraris/Da Empoli”. Ancora, della funzionaria di Confindustria e tutor del percorso Simona Mazzaferro, del vice presidente di Confindustria Giuseppe Febert, del presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana e del presidente del Comitato di Piccola Industria Ferdinando Polito. Inoltre – ad alternarsi con il presidente Cuzzocrea nell’offrire agli alunni storie e testimonianze virtuose – il vice presidente del gruppo giovani Davide Nucera e Giuseppe Pizzichemi, per i quali “la valorizzazione del nostro territorio passa anche dalla capacità di innovare e di stare al passo con i tempi”.

“Rafforziamo la sinergia con i nostri ragazzi che sono il nostro domani. L’obiettivo – rimarca Giuseppe Febert– è che possano acquisire le informazioni necessarie e gli stimoli giusti per creare aziende, arricchendo il territorio e facendone un momento di attrazione”. Aggiunge Ferdinando Polito: “Le scuole sono il polmone della nostra attività ed i giovani la risorsa più autentica sulla quale investire. Competenze ed entusiasmo entrano in gioco e vogliamo che i nostri giovani vedano il bello delle nostre imprese e noi saremo sempre al loro fianco”. Un contributo on line è stato offerto da Angelo Marra, presidente sezione Industrie Varie di Confindustria RC, che ha illustrato il percorso che gli studenti svilupperanno con lui incentrato sull’elaborazione di un’idea di impresa.

Nella doppia veste di presidente della Camera di Commercio e della Sezione Turismo di Confindustria Reggio Calabria, Ninni Tramontana ha richiamato “le iniziative e le misure messe in atto per la crescita del territorio e per coinvolgere i giovani nelle sfide di oggi: tradizione, innovazione, tecnologia e sostenibilità, rafforzando ed adeguando le competenze”. Ancora, dalla dirigente dell’Istituto Tecnico Economico “R.Piria Ferraris Da Empoli”, Anna Rita Galletta, “l’importanza dei percorsi innovativi e formativi proposti da Confindustria che aprono a sbocchi professionali ed alla possibilità di trasformare in esperienza reale quanto si apprende”.

Dunque, l’alternanza scuola- lavoro ha preso il via per sensibilizzare- nei diversi appuntamenti in cui si svilupperà il percorso- i giovani alle belle idee da coltivare nella propria terra. “Accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro significa costruire oggi le competenze, la consapevolezza e la fiducia di cui il territorio avrà bisogno domani. È un impegno-ha concluso la tutor Simona Mazzaferro- che va oltre la formazione: è un investimento concreto sul loro futuro e sulla crescita della nostra comunità”.