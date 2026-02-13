A Reggio Calabria nasce una nuova associazione politica. Ed è pronta a presentarsi alla città

Si presenta ufficialmente alla città “Adesso Reggio”, nuova associazione politico- culturale che si propone come spazio civico indipendente e autonomo, orientato alla proposta e al miglioramento concreto della qualità della vita a Reggio Calabria. Guidata dal presidente Bruno Occhiuto e dal vicepresidente Lorenzo Federico, “Adesso Reggio” si propone come spazio aperto alla partecipazione di cittadini e competenze del territorio.

“Adesso” – spiegano i promotori – significa responsabilità e impegno. Un richiamo a non rimandare più di fronte alle criticità quotidiane che interessano la città: manutenzione carente, servizi lenti, difficoltà nei quartieri e mancanza di prospettive per molti giovani. L’associazione nasce dall’incontro di cittadini, professionisti, imprenditori e giovani accomunati dalla volontà di contribuire con competenze e senso civico al dibattito pubblico. “Non siamo un partito, né un movimento ideologico, né un comitato elettorale”, precisano. “Siamo un’associazione civica di proposta”.

“Adesso Reggio” si definisce indipendente da partiti e schieramenti politici. “Dialogheremo con chiunque abbia a cuore soluzioni concrete per la città, ma manterremo la nostra autonomia. Il nostro unico riferimento è il bene comune”. La nostra posizione è chiara: nessuna contrapposizione pregiudiziale, ma valutazione nel merito delle scelte. “Riconosceremo ciò che funziona e proporremo soluzioni alternative dove riscontreremo criticità. L’obiettivo non è alimentare il conflitto, ma alzare il livello del confronto pubblico”.

Missione, metodo, visioni e prospettive della nuova Associazione politico-culturale “Adesso Reggio”

La missione dichiarata è promuovere una cultura amministrativa fondata su trasparenza, legalità, competenza e programmazione. “Prima degli slogan servono contenuti, prima delle dichiarazioni serve metodo”. L’associazione opererà attraverso tavoli tematici permanenti, documenti tecnici pubblici, incontri nei quartieri, proposte formali alle istituzioni e report periodici accessibili ai cittadini. “Non facciamo polemiche, facciamo proposte”, sottolineano i promotori.

Tra le priorità indicate vi è la necessità di costruire una visione di medio-lungo periodo capace di rendere Reggio Calabria più attrattiva per le nuove generazioni e per gli investimenti, stimolando lo sviluppo economico e migliorando i servizi essenziali. Quanto al futuro elettorale, l’associazione ribadisce che l’impegno attuale è esclusivamente civico e orientato alla produzione di contenuti. “Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare la qualità amministrativa della città, attraverso soluzioni. Non promettiamo rivoluzioni – concludono – ma serietà, lavoro costante e responsabilità. Il tempo delle attese è finito. Il momento è ADESSO”.