A Reggio Calabria monta la protesta dei gommisti: “siamo allo stremo”. Pronta la mobilitazione

La crisi del ritiro dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) approda nelle sedi istituzionali. Il Direttivo Gommisti di CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria, di fronte a un blocco dei ritiri che supera ormai i nove mesi, annuncia “l’avvio di una mobilitazione permanente della categoria. La protesta proseguirà senza sosta con assemblee pubbliche nei principali centri dell’area metropolitana, con i nuovi incontri già programmati a partire dalla seconda metà di febbraio e che avranno luogo, previa autorizzazione e disponibilità degli amministrazioni presso le sale consiliari dei Comuni” si legge in una nota.

Nel frattempo nei giorni scorsi è stata inviata una nuova richiesta di incontro a S.E. Prefetto di Reggio Calabria dott.ssa Clara Vaccaro che già nei mesi scorsi ha ricevuto la categoria in me-rito alla questione. L’iniziativa punta a sbloccare una situazione critica che vede i piazzali delle PMI stracolmi e l’operatività aziendale paralizzata. Agli incontri parteciperanno il Segretario Regionale CLAAI, dr. Antonio Guerrieri, e verranno formalmente invitati i Consiglieri Regionali del territorio, il Sindaco della Città Metropolitana e i rappresentanti dell’ANCI.

“Portiamo la protesta nelle sedi istituzionali perché la gestione dei PFU è ormai diventata una questione di ordine pubblico e sicurezza ambientale”, dichiarano Rosario Antipasqua (Segretario CLAAI Città Metropolitana) e Gregorio Malvaso (Coordinatore Gommisti). “Con l’avvento del sistema Rentri la situazione rischia il collasso definitivo. Chiediamo un intervento immediato di Prefettura e Regione Calabria: le imprese e il territorio non possono più attendere”. La confederazione artigiana CLAAI ribadisce la necessità di un piano operativo straordinario per lo smaltimento degli stock accumulati, a tutela della legalità e della sopravvivenza eco-nomica di un intero settore.