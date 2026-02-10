A Reggio Calabria l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano di Goalball Serie “A” 2025/2026

Ancora un appuntamento sportivo importante in città con l’A.S.D. “REGGINA UIC”, l’Associazione sportiva dei non vedenti che da ben 31 anni anella successi prestigiosi nei più svariati campi delle discipline sportive praticate, con l’obiettivo di favorire anche e soprattutto l’autonomia personale e l’inclusione sociale delle persone non vedenti. Questo ultimo “Concentramento” del Campionato, articolato in due giornate con la partecipazione di 7 squadre, si svolgerà a Reggio Calabria, presso l’impianto Sportivo del Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” sito in via Modena S. Sperato n 20, sabato 14 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 19.30 circa, e domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 08.00 alle ore 12.30 circa.

Squadre partecipanti:

ASD REGGINA UIC

ASD AS L’AQUILONE

ASD BLIND HAWKS TRENTO

GSD NON E SEMIVEDENTI A. ADIGE “A”

GSD NON E SEMIVEDENTI A. ADIGE “B”

ASD OMERO BERGAMO “A”

ASD OMERO BERGAMO “B”

La compagine Reggina, reduce della conquista della Super Coppa Italia a.s. 2024/2025, come sempre, si impegnerà al massimo nei 4 incontri previsti, per fare bene e puntare al miglior risultato possibile.