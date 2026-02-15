A Reggio Calabria la presentazione del volume “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli

La Strada invita la città alla presentazione del volume “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli presso la libreria Ave

La Strada è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del volume “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli, in programma presso la libreria Ave Ubik, nell’androne Trapani Lombardo, a Reggio Calabria, domenica 15 febbraio alle ore 17:00. L’iniziativa, promossa da La Strada, rappresenta un importante momento di confronto culturale e politico su una pagina decisiva della storia europea e italiana. Il libro di Gianluca Passarelli approfondisce il significato storico e simbolico di Ventotene come luogo fondativo dell’idea di Europa unita, offrendo strumenti preziosi per comprendere le sfide contemporanee e il valore del progetto europeo.

Gianluca Passarelli è tra i più autorevoli studiosi italiani di scienza politica e sistemi istituzionali comparati, con una produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale. Accanto al suo impegno accademico, è anche un volto noto al grande pubblico per le sue collaborazioni con le principali emittenti televisive e con i maggiori quotidiani nazionali, dove interviene frequentemente come analista politico. La sua presenza a Reggio Calabria rappresenta dunque un’occasione significativa per la città, capace di unire prestigio scientifico e riconoscibilità mediatica.

L’autore dialogherà con Nino Mallamaci in un confronto aperto e stimolante sui temi del libro. L’incontro sarà introdotto dai saluti di Barbara Cartella, presidente de La Strada. La Strada invita tutti e tutte a partecipare a questo appuntamento, che intende essere non solo una presentazione editoriale ma un’occasione di riflessione collettiva sul presente e sul futuro dell’Europa.

La roccia di Ventotene

