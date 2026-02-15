A Reggio Calabria la presentazione del volume “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli

La Strada è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del volume “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli, in programma presso la libreria Ave Ubik, nell’androne Trapani Lombardo, a Reggio Calabria, domenica 15 febbraio alle ore 17:00. L’iniziativa, promossa da La Strada, rappresenta un importante momento di confronto culturale e politico su una pagina decisiva della storia europea e italiana. Il libro di Gianluca Passarelli approfondisce il significato storico e simbolico di Ventotene come luogo fondativo dell’idea di Europa unita, offrendo strumenti preziosi per comprendere le sfide contemporanee e il valore del progetto europeo.

Gianluca Passarelli è tra i più autorevoli studiosi italiani di scienza politica e sistemi istituzionali comparati, con una produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale. Accanto al suo impegno accademico, è anche un volto noto al grande pubblico per le sue collaborazioni con le principali emittenti televisive e con i maggiori quotidiani nazionali, dove interviene frequentemente come analista politico. La sua presenza a Reggio Calabria rappresenta dunque un’occasione significativa per la città, capace di unire prestigio scientifico e riconoscibilità mediatica.

L’autore dialogherà con Nino Mallamaci in un confronto aperto e stimolante sui temi del libro. L’incontro sarà introdotto dai saluti di Barbara Cartella, presidente de La Strada. La Strada invita tutti e tutte a partecipare a questo appuntamento, che intende essere non solo una presentazione editoriale ma un’occasione di riflessione collettiva sul presente e sul futuro dell’Europa.