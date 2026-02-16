A Palmi la presentazione del Libro dei francobolli del 2025

Nella giornata di domani martedì 17 febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso l’ufficio postale di via Battisti a Palmi verrà presentato il Libro dei francobolli del 2025

Libro dei Francobolli 2025

Nella giornata di domani martedì 17 febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso l’ufficio postale di via Battisti a Palmi verrà presentato il Libro dei francobolli del 2025. Per tutti i collezionisti della provincia sarà l’occasione di sfogliare il volume di Poste Italiane che racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.

Il Libro si apre con Papa Bonifacio che indice il primo Giubileo della storia e richiama il Giubileo 2025 e continua con i francobolli dedicati alle Basiliche di Roma (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura) e a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Tra le emissioni più significative spiccano quelle di Michelangelo Buonarroti, nel 550° anniversario della sua nascita; particolare interesse hanno suscitato quelle dedicate ai personaggi del mondo dello spettacolo come Enzo Jannacci, Nanni Loy, Paolo Panelli e alle imprese italiane tra le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy come Thun, Dulcop, Fendi, Fabbri, Talarico, Loacker e Molinari oltre al francobollo per il centenario dei Buoni Fruttiferi Postali. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria