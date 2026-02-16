A Palmi la presentazione del Libro dei francobolli del 2025

Nella giornata di domani martedì 17 febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso l’ufficio postale di via Battisti a Palmi verrà presentato il Libro dei francobolli del 2025. Per tutti i collezionisti della provincia sarà l’occasione di sfogliare il volume di Poste Italiane che racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.

Il Libro si apre con Papa Bonifacio che indice il primo Giubileo della storia e richiama il Giubileo 2025 e continua con i francobolli dedicati alle Basiliche di Roma (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura) e a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Tra le emissioni più significative spiccano quelle di Michelangelo Buonarroti, nel 550° anniversario della sua nascita; particolare interesse hanno suscitato quelle dedicate ai personaggi del mondo dello spettacolo come Enzo Jannacci, Nanni Loy, Paolo Panelli e alle imprese italiane tra le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy come Thun, Dulcop, Fendi, Fabbri, Talarico, Loacker e Molinari oltre al francobollo per il centenario dei Buoni Fruttiferi Postali. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.