A Gioia Tauro importante convegno su “La Madonna di Polsi”

Si terrà il prossimo 27 febbraio 2026 presso la Biblioteca Comunale – Sala Le Cisterne di Gioia Tauro (RC), un importante convegno dedicato alla Madonna di Polsi, figura centrale della fede, della tradizione e della spiritualità della regione. L’evento, dal titolo “La Madonna di Polsi: Fede, Tradizione e Spiritualità, l’Identità di un Popolo“, mira a esplorare la profonda connessione tra il culto della Madonna di Polsi e l’identità culturale e religiosa dei calabresi.

Il convegno vedrà una serie di interventi illustri da parte di esperti e autorità locali. I saluti iniziali saranno portati dall’Avv. Simona Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro, e dal Sac. Antonio Scordo, Parroco del Duomo Sant’Ippolito Martire di Gioia Tauro, nonché dal Sig. Antonio Scordo, Procuratore di Gioia Tauro.

Gli interventi principali includeranno:

S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi di Oppido Palmi, che affronterà gli aspetti spirituali e teologici legati alla devozione mariana.

P. Antonio Maria Carfi, docente di Mariologia ed Escatologia presso l’Istituto Teologico Pio XI e l’ISSR di Reggio Calabria, che discuterà il ruolo della Madonna di Polsi nella teologia e nella cultura calabrese.

Sig. Carere Emanuele, Delegato Carovana “Misteri della Gioia” di San Giorgio Morgeto, che tratterà l’aspetto storico e culturale del culto.

Il convegno si concluderà con una riflessione finale del Giacomo Maria Oliva, Direttore del Museo Diocesano di Gerace, che riassumerà i temi trattati e rifletterà sull’importanza di preservare la memoria storica e religiosa di questi luoghi.

A moderare l’incontro sarà Dott.ssa Daniela La Cava, storica, scrittrice e giornalista, che guiderà le discussioni, facilitando il dialogo tra i relatori e il pubblico.

In occasione del convegno, sarà esposto il libro sulla storia del Santuario di Polsi, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di approfondire la conoscenza di questo luogo di culto e della sua rilevanza spirituale e culturale. L’ingresso è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare a questo evento che celebra la fede e la tradizione religiosa calabrese, unendo storia, cultura e spiritualità.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore della tradizione religiosa nella nostra società e per rafforzare il legame con il passato culturale di una delle figure mariane più care alla Calabria.