“A Carnevale ogni quadro vale”, evento alla Pinacoteca di Reggio Calabria

Reggio Calabria, la Pinacoteca Civica apre le sue sale ai bambini con un’iniziativa speciale dal titolo “A Carnevale ogni quadro vale!”

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

In occasione del Carnevale la Pinacoteca Civica apre le sue sale ai bambini con un’iniziativa speciale dal titolo: “A Carnevale ogni quadro vale!”; in programma domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 16.00 alle 19.00. L’evento è pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte in modo ludico e coinvolgente, trasformando il museo in uno spazio di scoperta, fantasia e divertimento. Attraverso un itinerario interattivo, i bambini saranno guidati tra le opere della Pinacoteca alla scoperta di colori, personaggi misteriosi e dettagli nascosti; accompagnati da indovinelli, sfide visive e attività creative ispirate al clima festoso del Carnevale.

L’iniziativa è rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati da un adulto, e ha l’obiettivo di stimolare l’osservazione attenta delle opere d’arte, la curiosità, la creatività verbale e il coinvolgimento emotivo. L’esperienza mira a favorire un apprendimento ludico della storia dell’arte, rendendo la visita al museo un momento memorabile.

Programma

Il programma prevede due momenti principali: caccia all’indovinello, un percorso didattico tra le sale della Pinacoteca alla ricerca di enigmi ispirati alle opere esposte; laboratorio creativo, durante il quale i bambini realizzeranno mascherine personalizzate, dando libero spazio alla fantasia. La partecipazione è a numero limitato (massimo 15/20 partecipanti) ed è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero della Pinacoteca 0965/ 324822. È previsto un ticket d’ingresso di € 2,00.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0965/324822 – e-mail: pinacoteca@reggiocal.it.

carnevale pinacoteca reggio calabria

