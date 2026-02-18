65 anni in musica, il Coro San Paolo di Reggio Calabria festeggia in Seminario

Il Coro Polifonico San Paolo inizia la celebrazione dei suoi 65 anni di attività con il primo concerto evento che si terrà domenica 22 febbraio, alle ore 19:45, presso la suggestiva cornice del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria dove il coro ebbe le sue origini. Fondata nel 1961, la corale rappresenta una delle realtà più longeve e prestigiose del panorama musicale reggino. I diversi concerti con diverse tematiche e che si terranno del corso dell’anno ripercorreranno le tappe di una storia fatta di passione e ricerca vocale costante.

L’evento non sarà solo un’occasione per ascoltare della buona musica, ma un momento di condivisione per la cittadinanza, volto a omaggiare decenni di impegno culturale sul territorio. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano festeggiare questo compleanno speciale all’insegna dell’armonia.