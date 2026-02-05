5ª Passeggiata in 500 lungo la S.S. 106: raduno tra Reggio Calabria, Africo, Bianco e Bovalino | INFO

Sarà la Strada Statale 106 a fare da cornice alla 5ª Passeggiata in 500, in programma domenica 22 febbraio 2026, iniziativa organizzata con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Reggio Calabria e con il coinvolgimento dei Comuni di Africo, Bianco e Bovalino. L’evento, che coniuga passione motoristica, valorizzazione del territorio e momenti di convivialità, vedrà sfilare le iconiche utilitarie simbolo del Made in Italy lungo uno dei tratti più suggestivi della costa jonica.

Il programma prevede il concentramento alle ore 8.00 presso il distributore Esso di Ravagnese, a Reggio Calabria. Alle 8.15 la partenza delle auto incolonnate lungo la S.S. 106 con arrivo ad Africo, dove è previsto un giro in paese, la sosta nella piazza principale, la colazione e i saluti istituzionali del sindaco e delle autorità.

Alle 10.30 il corteo ripartirà in direzione Bianco per il 5° Raduno Fiat 500, con giro tra le vie del centro e accoglienza in piazza. Nel corso della tappa sarà ricordato anche il cinquecentista Rosario Versace. Alle 11.30 nuova partenza verso Bovalino, sede del 2° Raduno Fiat 500 cittadino: in programma un’ulteriore sfilata tra le principali vie del paese, mostra espositiva in piazza e saluti istituzionali.

Alle 13.00 le vetture si dirigeranno verso il ristorante “Afrodite” di Bovalino, dove si concluderà la giornata con il pranzo sociale, musica e momenti di intrattenimento. La manifestazione si conferma un’occasione di promozione turistica e aggregazione, capace di richiamare appassionati e curiosi, unendo la tradizione dell’automobilismo storico alla valorizzazione dei centri della Locride.

Per informazioni è possibile contattare il fiduciario del Fiat 500 Club Italia Enzo Polimeni ai numeri indicati nel materiale informativo dell’evento.