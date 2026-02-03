3 mila studenti pronti a invadere il Teatro “Cilea” per la “Divina Commedia Opera Musical”

E’ febbre dantesca a Reggio e in tutta la Calabria per l’arrivo del colossal La Divina Commedia Opera Musical, in scena dal 5 al 7 marzo al Teatro Francesco Cilea, con due repliche al giorno: alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 21:00 per tutti. Prodotta dalla Mic International Company, l’evento è organizzato dalla Rps di Ruggero Pegna nell’ambito del suo progetto “Opere d’Arte”, lo speciale format con cui propone colossal musicali legati ad Opere Letterarie e Personaggi dell’Arte, con il Patrocinio e il contributo della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria (POC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3).

Mentre continua la prevendita per i serali sul circuito Ticketone, sono già sold out da settimane le tre repliche del mattino, con oltre tremila studenti che arriveranno anche dalla Sicilia. “C’è un istituto che arriva perfino da Partanna in provincia di Trapani – sottolinea Pegna – a conferma di un successo incredibile; tre repliche non sono state sufficienti, sono rimaste fuori molte scuole che, però, avranno la possibilità di prenotare per Notre Dame De Paris, l’altro colossal imperdibile in programma dal 7 al 9 maggio al Palacalafiore!”. (Per informazioni tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it).

Lo straordinario spettacolo originale sulla Divina Commedia continua ad incantare il pubblico italiano e internazionale grazie all’eccezionale allestimento, con un insieme di elementi scenici, musicali e poetici, capaci di immergere ogni spettatore nell’incredibile viaggio dantesco, in un crescendo travolgente di suggestioni ed emozioni. Un’Opera perfetta, un sensazionale colossal teatrale, frutto dell’idea originale di Marco Frisina che ha composto le possenti musiche, sui cui la visione creativa di un regista geniale come Andrea Ortis ha tessuto una sequenza maestosa di scene e quadri. Una trasposizione teatrale del poema dantesco eccezionale e inimmaginabile grazie anche alla sapiente sceneggiatura e alla non semplice sintesi letteraria realizzata dello stesso Ortis insieme a Gianmario Pagano. Magnifica, imponente, grandiosa, da lasciare a tratti finanche sbalorditi, è la scenotecnica firmata da Lara Carissimi e Gabriele Moreschi, impreziosita dalle proiezioni immersive 3D di Virginio Levrio, dalle coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini, dai disegni luce di Valerio Tiberi e dai suoni di Francesco Iannotta.

Il cast de “La Divina Commedia” a Reggio Calabria

Oltre alla voce narrante di Giancarlo Giannini, confermato il prestigioso e rodato cast: Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Beatrice Somma (Beatrice), Leonardo Di Minno (Catone, Ulisse e Guido Guinizzelli), Gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo), Federica De Riggi (Pia del Tolomei e La donna), Arianna Talé (Matelda e Francesca), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne). Completa il cast il gruppo di ballerini e performers: Mariacaterina Mambretti, Federica Montemurro, Serena Marchese, Desirè Osarenoma Biasizzo, Alice Pagani, Arianna Lenti, Luca Curreli, Giulio Galimberti, Kevin Regonesi, Carmine Olivazzi, Raffaele Rizzo, Alessandro Trazzera.

Intanto, insieme a Notre Dame De Paris a Reggio, per il suo quarantennale di eventi Pegna ha confermato anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, un’Opera teatrale prodotta e scritta dallo stesso promoter insieme al regista Andrea Ortis e al compositore Francesco Perri, dedicata alla mistica Natuzza Evolo, già proclamata “Serva di Dio”, che sarà il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza. I biglietti sono regolarmente in vendita su Ticketone.

Gli Istituti che parteciperanno alla Divina Commedia Opera Musical a Reggio Calabria

Questi gli Istituti che parteciperanno alla Divina Commedia Opera Musical a Reggio Calabria: Istituto Superiore “Fermi” di Bagnara Calabra; I.C. “Macrì” di Bianco; I.C. “Campo Calabro – San Roberto – Scilla” di Campo Calabro; I.C. di Curinga – Acconia; I.C. “San Francesco” di Palmi; S.S. 1° Grado “T. Minniti” di Palmi; I.C. “De Amicis” di Platì-Careri; I.C. “Oppido – Molochio – Varapodio” di Oppido Mamertina; I.C. “Montalcini” di Partanna (Trapani); Liceo Scientifico Statale “G. Rechichi” di Polistena; Convitto Nazionale “Campanella” di Reggio Calabria; I.C. “Carducci – Da Feltre” di Reggio Calabria; I.C. “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto” di Reggio Calabria; I.C. “Galluppi – Collodi – Bevacqua – Alvaro – Scopelliti” di Reggio Calabria; I.C. “Radice – Alighieri” di Reggio Calabria; I.C. “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro (Reggio Calabria); Scuola Paritaria “Nuovi Orizzonti” di Reggio Calabria; Liceo Statale “Gullì” di Reggio Calabria; ” I.C. di Rizziconi, Liceo Classico “Diodato Borrelli” di Santa Severina (Kr).