19 anni anni fa moriva Filippo Raciti, il ricordo del Catania: cerimonia in ricordo del Commissario

“Vincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato del Catania Football Club, ha partecipato oggi alla breve cerimonia in memoria del Commissario Filippo Raciti, presso la scultura commemorativa a lui dedicata e posta nell’area antistante l’accesso alla tribuna coperta dello stadio ‘Angelo Massimino’. Nel diciannovesimo anniversario della tragica scomparsa del valoroso difensore della legalità, rivolgiamo un affettuoso pensiero alla sua famiglia. Catania Football Club condanna e condannerà sempre ogni forma di violenza”.

Così in una nota il Catania ricorda Filippo Raciti, il Commissario morto 19 anni fa nel corso degli scontri tra le tifoserie di Catania e Palermo, fuori dallo stadio “Massimino”. La società ribadisce ovviamente la sua condanna a ogni forma di violenza, tema delicato e caldo ancor di più in questi giorni, dopo i fatti di Torino e il ferimento di oltre 100 agenti.