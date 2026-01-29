YoungME: a Messina la presentazione del nuovo Avviso Pubblico

Si terrà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Avviso Pubblico nell’ambito del progetto “YoungME”, promosso dall’Amministrazione comunale. All’incontro prenderanno parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata, il Direttore Generale Salvo Puccio e il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

Dopo il successo delle fasi di ascolto e orientamento, che hanno coinvolto migliaia di giovani attraverso il portale dedicato, l’apertura dello YoungME Point e la seconda edizione dell’Opportunity Day in Piazza Cairoli, l’Amministrazione Comunale lancia una misura economica a favore dei giovani del territorio.