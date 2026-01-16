World Cancer Day: a Catanzaro l’unico evento in Calabria e nel Sud Italia ufficialmente registrato sul portale internazionale

Il 4 febbraio, in occasione del World Cancer Day, si terrà a Catanzaro, presso l’Hotel PM, l’evento scientifico “Ruolo della Dieta nella Prevenzione e Gestione del Cancro: un approccio integrato alla cura della persona”, iniziativa di grande rilievo scientifico e istituzionale. L’evento rappresenta l’unico attualmente registrato sul portale internazionale del World Cancer Day in Calabria e in tutto il Sud Italia, collocandosi tra i pochissimi eventi presenti sull’intero territorio nazionale riconosciuti ufficialmente dalla piattaforma globale dedicata alla Giornata Mondiale contro il Cancro.

L’iniziativa, gratuita e accreditata con 5 crediti ECM, è organizzata dalla Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria, in collaborazione con l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi (ABNC) e l’Associazione Italiana Biologi (AIB), con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato, scientificamente fondato e centrato sulla persona nella prevenzione e nella gestione della patologia oncologica.

Il programma e le dichiarazioni

Il programma scientifico è stato curato dal Gruppo di lavoro Nutrizione Oncologica della Commissione Alimentazione e Nutrizione, coordinato dalla Dott.ssa Teresa Cantaffa, e propone un percorso formativo multidisciplinare che affronta temi di grande attualità: dalla Dieta Mediterranea alla nutrizione clinica nel paziente oncologico, dall’oncologia di precisione al ruolo dell’esercizio fisico e della genetica nella prevenzione e nella cura dei tumori.

Al centro dell’evento vi è il ruolo strategico del Biologo, e in particolare del biologo nutrizionista, figura sempre più centrale nei percorsi di prevenzione primaria, nei team multidisciplinari e nella presa in carico globale del paziente oncologico. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Dott. Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, seguiti dall’introduzione del Dott. Saverio Bruni, Coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione.

“Questo evento rappresenta un momento di alto valore scientifico e simbolico – dichiara il Dott. Saverio Bruni – perché conferma come la nutrizione, se basata su evidenze scientifiche, sia uno strumento fondamentale di prevenzione e supporto alla cura, mettendo la persona al centro del percorso assistenziale”. Sottolinea il valore istituzionale dell’iniziativa il Dott. Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria: “essere promotori dell’unico evento in Calabria e nel Sud Italia ufficialmente riconosciuto dal World Cancer Day è motivo di grande orgoglio. Questo risultato testimonia il ruolo fondamentale dei Biologi nella prevenzione oncologica e nella tutela della salute pubblica”.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata compilando il modello di adesione in allegato. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del World Cancer Day a livello internazionale, rafforzando il contributo della Calabria e del Mezzogiorno d’Italia alla promozione della prevenzione oncologica, della cultura scientifica e di un approccio integrato e umano alla cura.