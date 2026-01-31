Volo Crotone–Treviso, il comitato: “dopo l’incontro istituzionale resta il silenzio di Occhiuto”

“Il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone esprime forte preoccupazione per il silenzio del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sul futuro del volo Crotone–Treviso, collegamento essenziale, che Ryanair non intende rinnovare. Nei giorni scorsi gli onorevoli Ferrari e Barbuto hanno incontrato il presidente Occhiuto affrontando sia il problema della continuità territoriale e sia della piena operatività dell’aeroporto di Crotone, compreso il volo Crotone-Treviso”. Lo afferma in una nota il direttivo del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone.

“A quell’incontro, però, non è seguita alcuna parola né alcuna iniziativa concreta per questa rotta che vede il suo ultimo volo il 26 marzo! Eppure, negli ultimi anni, abbiamo visto più volte il Presidente Occhiuto sorridere e stringere la mano al presidente di Ryanair, così come abbiamo assistito a fine settembre all’endorsement pubblico dello stesso Eddy Wilson, AD di Ryanair, in piena campagna elettorale che con un video elogiava il Presidente”.

“Nonostante questo rapporto dichiarato e ostentato, sul volo Crotone–Treviso continua a regnare il silenzio più totale, quando basterebbe una “telefonata amichevole” per conoscere il destino di questa rotta ed anche degli altri voli operati, sempre considerati voli turistici da rinnovare di stagione in stagione!”

“Il silenzio istituzionale, in questo caso, pesa più di mille dichiarazioni.

Il Presidente Occhiuto è, quindi, d’accordo con Ryanair sulla riduzione dei voli?

Ritiene davvero di non poter fare nulla per mantenere una rotta fondamentale per cittadini, lavoratori, studenti e famiglie crotonesi? O, più semplicemente, non vuole intervenire? Sperando che prima o poi i cittadini smettano di lottare e si rassegnino?”.

“Parliamo di un territorio già duramente isolato, che ha dimostrato con i fatti di voler difendere i propri collegamenti: oltre 1.000 firme raccolte in poche settimane per chiedere il mantenimento del volo Crotone–Treviso. In altre aree della Calabria la Regione è intervenuta con decisione, risorse e rapidità sul sistema aeroportuale. A Crotone, invece, alle riunioni non seguono atti, e alle promesse continua a seguire il silenzio”.

“Il Comitato chiede al Presidente Occhiuto di rompere immediatamente questo silenzio e di chiarire pubblicamente:

se la Regione Calabria intende difendere il volo Crotone–Treviso;

se la Regione Calabria, in qualità di socio di maggioranza, stia pressando il presidente Franchini per trovare altre compagnie aeree disposte a volare da Crotone

quali azioni concrete intende compiere anche per la continuità territoriale;

se Crotone ha gli stessi diritti degli altri territori calabresi.

Tacere, oggi, significa accettare l’isolamento.

E di questo qualcuno dovrà assumersene la responsabilità politica. NON UN VOLO IN MENO”.