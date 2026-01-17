Volley, vetrina nazionale per la Domotek: la squadra reggina sulle colonne di TuttoSport

“È con profondo orgoglio e soddisfazione che la Domotek Volley Reggio Calabria accoglie il prestigioso spazio dedicato al club all’interno dell’edizione del venerdì di Tuttosport, quotiamo a tiratura nazionale. Vedere i colori amaranto protagonisti su una testata sportiva di riferimento nazionale rappresenta non solo un traguardo per la nostra società, ma un momento di vanto per l’intero movimento pallavolistico calabrese che torna finalmente a riassaporare la grande stampa nazionale”. Comincia così la nota della Domotek con cui la società annuncia la presenza sulle colonne del giornale nazionale di TuttoSport.

“La società desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla redazione di Tuttosport e al giornalista Piero Giannico, istituzione del volley scritto e commentato, per l’attenzione e la professionalità nel descrivere il nostro progetto nell’articolo ‘Reggio Calabria tra storia e futuro’. Il racconto restituisce fedelmente l’essenza di una realtà che, sotto la guida del Presidente Polimeni e del DS Cesare Pellegrino, sta lavorando duramente per riportare la grande pallavolo in riva allo Stretto dopo quasi quarant’anni”.

“Proprio il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino, gloria del volley a Reggio in A tanti anni fa, nonché giocatore con trascorsi in nazionale, nelle sue dichiarazioni, ha voluto sottolineare come l’amaranto non sia solo un colore ma il simbolo di una città fiera che nello sport ritrova se stessa. Pellegrino ha evidenziato la crescita rapidissima della struttura nata nel 2023, la forza di un PalaCalafiore capace di accogliere migliaia di spettatori e l’importanza di un investimento costante sul futuro, che spazia dal settore giovanile al coinvolgimento delle scuole, fino ai grandi risultati ottenuti in Serie A3 Credem e in Coppa Italia “Del Monte”. Questo riconoscimento mediatico ci spinge a proseguire con ancora più determinazione, valorizzando quel legame indissolubile tra eccellenza sportiva e identità territoriale che rende la Domotek Volley una realtà unica nel panorama nazionale”.