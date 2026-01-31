Volley, Serie C maschile: Dhelios pronta alla trasferta di Paola

Sette giornate al termine della stagione regolare per la C Maschile. L’Amaro Dhelios sa vivendo un momento di riscossa. Il punto conquistato in trasferta a Lamezia e, settimana scorsa in casa contro la capolista Olimpia Bagnara sono buoni segnali. Gli amaranto cercano punti per ergersi in classifica ma non sarà facile. Tocca provare a cavalcare l’onda del buon momento. Si gioca in trasferta, alle ore 19 del sabato in casa della New Hospital Paola. Nella gara di andata, Paola fece un figurone al Boccioni, vincendo 0-3.

Oggi, per gli amaranto si tratta di una sfida bivio, anche perché l’avversaria risiede nell’ultima piazza utile per la zona Playoff a quota 18 punti, lontana ben 10 lunghezze rispetto agli amaranto. La squadra di Mister Roberto Daquino si è allenata bene tutta la settimana ed ha inserito nel roster un nuovo pallavolista, Matteo Foti, giovane talentuoso che verrà impiegato sia come ricevitore che come attaccante. Portare a casa un successo sarebbe importantissimo.