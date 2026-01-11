Volley, l’Innova Cosenza doma in trasferta l’Amaro Dhelios: finisce 3-0

Serata amara al Palaboccioni per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria, che cede nettamente 3-0 all’Innova Volley Cosenza nella ripresa del campionato di Serie C Maschile Calabria. Un match che, fin dalle prime battute, ha visto i padroni di casa in netta difficoltà, incapaci di arginare la potenza e l’organizzazione della compagine cosentina. Il primo e il secondo set sono stati un monologo dell’Innova. Sul 13-25 e 15-25 dei parziali c’è la fotografia di una gara sbilanciata. La formazione ospite ha imposto un ritmo serrato, mettendo in crisi la ricezione amaranto con un servizio aggressivo e troppi “break” subiti dalla Dhelios. Senza un primo passo solido, la costruzione del gioco è risultata frammentaria e inefficace.

Dall’altra parte della rete, l’Innova Volley ha messo in mostra un repertorio offensivo variegato ed efficace, sfruttando con intelligenza palle spinte e veloci che hanno scavato solchi nella difesa reggina. Solo nel terzo set la Dhelios ha trovato un minimo di reazione, riuscendo a contenere lo svantaggio e a spingersi fino al 21-25, ma senza mai riuscire a minacciare davvero la salvezza del set. La differenza è stata fatta in ricezione-attacco. L’Innova, ordinata e precisa, ha sempre costretto la Dhelios a rincorrere.

Gli amaranto, al contrario, hanno faticato tremendamente in fase di ricezione, compromettendo qualsiasi possibilità di far girare il proprio gioco. A pesare, oltre alle troppe defezioni nel percorso di preparazione, l’assenza per influenza di una pedina importante come Giuliani, la cui esperienza avrebbe potuto essere preziosa in una serata di difficoltà. Pesa, altresì l’assenza di De Marco ed i forfait di Casoria ed Aldo Meduri.

La sconfitta, netta, fa ora da prologo a un impegno ancor più sfidante. La squadra di mister Daquino dovrà infatti alzare la testa e prepararsi per un derby di Coppa Calabria già dal prossimo 15 gennaio, alle ore 21:00. Ad attenderla c’è una delle big del girone: l’Olimpia Bagnara, attuale capolista all’interno del raggruppamento a 3 con la Luck. Una sfida proibitiva sulla carta, ma che nella coppa rappresenta sempre un’occasione da giocare senza calcoli, con l’orgoglio e la voglia di riscatto che solo un trofeo regionale può ispirare.