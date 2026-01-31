Volley, l’Akademia Messina debutta in Pool Promozione: domenica l’esordio a Latisana contro Talmassons

Dopo aver chiuso la Regular Season centrando l’obiettivo stagionale della Pool Promozione, il Gruppo Formula 3 Messina è pronto ad affacciarsi alla fase più calda e competitiva del campionato. Domenica 1° febbraio alle ore 17, le SuperGirls di Coach Freschi voleranno in Friuli per la sfida contro la CDA Volley Talmassons FVG, valida per la prima giornata di andata della seconda fase, in programma al Palazzetto dello Sport di Latisana.

Le SuperGirls hanno sfruttato la settimana di pausa – coincisa con le Final Four di Coppa Italia Frecciarossa A1 andate in scena all’Inalpi Arena di Torino il 24 e 25 gennaio – per continuare a consolidare il proprio sistema di gioco. Un lavoro reso ancora più importante dall’inserimento della nuova posto 4 ungherese, Greta Kiss, arrivata nella settimana successiva alla gara con Melendugno per rinforzare il roster siciliano. Coach Freschi ha potuto provarla nell’allenamento congiunto con la Tonno Callipo Vibo Valentia (B1), disputato lo scorso 22 gennaio al PalaRescifina.

Messina occupa attualmente il decimo e ultimo posto della Pool con un bottino di 5 punti. La formula del campionato prevede, infatti, che ogni squadra mantenga i punti conquistati in Regular Season solo contro le altre formazioni qualificate alla stessa Pool. Le messinesi ripartono così dai 3 punti ottenuti contro Trentino e dai 2 conquistati nell’ultima gara contro Melendugno.

Recap della sfida con Melendugno

Indimenticabile la sfida del 18 gennaio al PalaRescifina; una gara straordinaria per determinazione, coraggio e lucidità. Messina non è crollata dopo lo svantaggio (1-2), ha saputo soffrire contro un sistema di gioco complesso e ha trasformato le difficoltà in energia positiva. Proprio dalla sofferenza le SuperGirls hanno costruito il loro cammino verso la Pool Promozione, sostenute dalla guida dello staff tecnico e da un forte spirito di gruppo. Nella circostanza, unico risultato utile per centrare l’obiettivo, la vittoria. Il contributo corale ha permesso alle siciliane di rimontare nel quarto set, chiuso ai vantaggi, per poi giocarsi tutto nel parziale decisivo. Il set corto è stato un concentrato di emozioni: primo allungo messinese, riaggancio pugliese sull’8-8, poi una battaglia punto a punto fino al 18-16 finale.

MVP dell’incontro, la centrale Chiara Landucci, autrice di 11 punti, tre dei quali nel momento decisivo del primo set, quando Messina ha piazzato l’allungo dal 20-20 al 25-20, conquistando il primo vantaggio. Straordinaria anche la prestazione di Aneta Zojzi, punto di riferimento offensivo per la regista Rizzieri nei momenti chiave: per la posto 4, classe 2003, 23 punti complessivi (20 in attacco con il 33%, 2 muri e 1 ace).

L’avversario di turno

La CDA Volley Talmassons è senza dubbio una delle formazioni più attrezzate dell’intero torneo di A2. Le friulane hanno occupato il primo posto del girone B fino alla sesta giornata di ritorno della Regular Season, quando le Pink Panters hanno ceduto prima innanzi a Brescia, poi successivamente a Padova tra le mura amiche, infine a Fasano in terra pugliese. Il riscatto è arrivato nell’ultima giornata contro Altino, risultato che ha permesso a Talmassons di chiudere la prima fase al secondo posto con 41 punti, frutto di 14 vittorie e 8 sconfitte, alle spalle proprio di Brescia.

In attesa della Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2, in programma il 14 febbraio a Latisana contro Costa Volpino, le friulane sono chiamate, per onorare i consistenti sforzi societari compiuti dopo la retrocessione dalla A1, ad una Pool Promozione da urlo. Il mese di gennaio ha visto affacciarsi diverse novità in casa Talmassons. Il 12 gennaio si è interrotto consensualmente il rapporto con Coach Barbieri; al suo posto è stato promosso il secondo, Fabio Parazzoli. Pochi giorni dopo, il 15 gennaio, la società ha comunicato anche la rescissione consensuale con la posto 4 statunitense, Alyssa Enneking, ritornata alla Futura Giovani Busto Arsizio.

Sul fronte roster, Talmassons ha confermato la palleggiatrice Rebecca Feruglio e la centrale Islam Gannar, affiancando loro innesti di grande spessore. Dalla Uyba Busto Arsizio è arrivata la nuova diagonale titolare composta dalla regista Francesca Scola e dall’opposta Giorgia Frosini, entrambe con importanti esperienze in Serie A1: per la prima, Club Italia, Vallefoglia, Casalmaggiore, Cuneo e infine Busto, mentre per la seconda Conegliano, Bergamo e per concludere Uyba. Nel ruolo di opposta anche Sofia Cusma, atleta classe 2004 proveniente dal campionato di B1 disputato con lo Zero5 Castellana Grotte.

Nel reparto schiacciatrici spazio al mix tra gioventù ed esperienza: la classe 2006 Alice Viola (CFV MT Ecoservice Chions in B2) e la veterana Silvia Lotti, che in carriera ha vestito maglie prestigiose tra A1 e A2; tra queste, Chieri, Pisa, Bologna, Firenze, Soverato, Perugia Scandicci. Chiudono l’area, Aurora Rossetto, una delle ex dell’incontro – di ritorno a Talmassons dopo le due stagioni vissute a Messina – e la greca Efrosyni Bakodimou, al secondo anno nel campionato italiano.

Efrosyni Bakodimou: l’approfondimento

Classe 2000, cresciuta sportivamente negli Stati Uniti – dove ha preso parte al campionato universitario NCAA con la Towson University – Bakodimou è poi rientrata in Grecia vestendo la maglia del Vrilīssiōn, formazione militante nella seconda divisione nazionale. Successivamente è approdata all’Ilisiakos, club con cui ha avuto l’occasione di confrontarsi con il massimo campionato greco, mettendosi in luce per efficacia offensiva e qualità al servizio. Nell’ultima stagione ha vissuto la sua esperienza nel campionato di Serie A1 italiana con Cuneo Granda Volley, totalizzando 24 presenze e 111 punti, distinguendosi per energia, determinazione e capacità di incidere nei momenti chiave.

A livello internazionale ha fatto parte della nazionale greca under 18, partecipando al Campionato Europeo 2017, e dell’under 19, impegnata nelle qualificazioni all’Europeo 2018. Il suo percorso l’ha poi portata a entrare anche nel gruppo della nazionale maggiore, guidata dal CT Yunus Öçal, durante le qualificazioni al Campionato Europeo 2026.

Zona centrale: assente Beatrice Molinaro, spazio a Barbazeni. Una siciliano per libero: la marsalese Alessandra Mistretta

Il reparto centrali, oltre alla confermata Gannar, ha accolto il ritorno di Karin Barbazeni (Volley Olbia), dando contestualmente il benvenuto a Beatrice Molinaro, grande amica della messinese Aneta Zojzi, insieme alla quale ha trascorso la scorsa annata all’Itas Trentino. Molinaro non sarà della contesa per un infortunio che la terrà lontano dai terreni di gioco per un po’ di tempo. Per concludere, Aurora Cassan (PSG Domovip Porcia in serie C) e la siciliana Alessandra Mistretta sono le due specialiste della seconda linea. Quest’ultima, oltre ad aver assaporato l’A1 con Bergamo e Trento, ha anche vissuto un’esperienza nella sua Marsala, in A2, nella stagione 2020/2021 per poi approdare alla Futura e a Montecchio.

Le migliori realizzatrici delle friulane

Messina dovrà prestare molta attenzione alle tre principali Top Spikers avversarie. La prima miglior realizzatrice è l’opposta Frosini con 343 punti totali, di cui 298 in attacco con il 42.3%, 13 ace e 32 muri. Sono 76 i punti che la distaccano da Bakodimou: per la greca sono 225 gli attacchi vincenti (41.3%), 19 ace e 23 muri. Il terzo punto di riferimento per la regista Scola è la centrale Molinaro, monumentale con i suoi 52 muri su 256 punti totali. Peserà non poco la sua assenza.

I precedenti e le ex

I primi incroci tra le due formazioni risalgono alla Regular Season 2022/2023, stagione d’esordio in A2 per il club messinese: in entrambe le occasioni furono le Pink Panthers ad imporsi con un netto 3-0. Nell’annata successiva gli scontri salirono a cinque: due in Regular Season, con una vittoria per parte, e tre nelle Semifinali Play Off Promozione. In Gara 1 Talmassons espugnò il PalaRescifina al tie break, ma Messina rispose in Gara 2 violando il campo friulano (1-3, MVP del match Greta Catania). Nel match decisivo, però, furono ancora le friulane ad avere la meglio con un secco 3-0 sul taraflex siciliano, conquistando l’accesso alle Finali per la storica promozione in A1 ottenuta contro la Futura Busto Arsizio.

Sono tre le ex dell’incontro. La prima è Aurora Rossetto, protagonista a Messina nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, due annate entrate nella storia del club: Semifinale Play-Off e di coppa Italia nella prima, Finale Promozione per la A1 nella seconda. Proprio nell’ultima stagione, Rossetto fu la seconda miglior realizzatrice della squadra con 356 punti, di cui 295 in attacco (37,4%), 18 ace e 43 muri. C’è poi Benedetta Campagnolo, a Talmassons nella stagione 2022/2023, proprio insieme a Rossetto. In quell’annata il club friulano chiuse un ottimo percorso, terminando al quinto posto della Pool Promozione. Infine, riflettori puntati sul libero Martina Ferrara, che ha difeso la seconda linea di Talmassons nella storica stagione di A1 dello scorso anno. Nonostante la retrocessione, la capitana messinese chiuse il campionato con il 28,5% di ricezione perfetta (112 su 393).

Le classifiche speciali

Nelle graduatorie individuali di categoria, in casa Messina spicca l’ascesa della posto 4 Aneta Zojzi, che, grazie all’ottima prestazione dell’ultima gara, ha guadagnato tre posizioni nella classifica Top Spiker, salendo al 13esimo posto con 272 punti. In quella delle migliori battitrici, invece, arretra di una posizione e occupa ora il 6° posto con 22 ace messi a segno. Sempre nella Top Acers compare anche Giulia Viscioni, attualmente 20esima con 17 servizi vincenti. Per quanto riguarda le Top Blockers, restano presenti le due centrali messinesi Benedetta Campagnolo e Chiara Landucci, rispettivamente 12esima con 40 muri e 19esima con 34.

Sul fronte friulano, sono diverse le atlete in evidenza nelle classifiche individuali. L’opposta Giorgia Frosini e la schiacciatrice Efrosyni Bakodimou brillano nella graduatoria delle migliori realizzatrici: la prima occupa il sesto posto con 326 punti, mentre la seconda è 17esima con 255. Bakodimou si distingue anche al servizio, fondamentale che le vale il 14esimo posto nella Top Acers grazie a 18 ace. Sei lunghezze sopra di lei, la regista Francesca Scola, ottava con 20 ace. Le Pink Panthers si confermano inoltre particolarmente efficaci a muro: le centrali Beatrice Molinaro (quinta con 51 blocks) e Islam Gannar (decima con 41) rappresentano un riferimento costante nel gioco sottorete.

Dal punto di vista delle statistiche di squadra, Talmassons si dimostra superiore per punti realizzati (seconda con 1207 contro il 12esimo posto di Messina con 1062) e per muri vincenti (sesta con 164 contro i 149 delle siciliane, settime). Le SuperGirls, però, si fanno preferire al servizio, con 79 ace che valgono il sesto posto, cinque in più rispetto ai 74 delle friulane, ottave.

Le dichiarazioni pre-match

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina): “iniziamo subito con una sfida di altissimo livello, un test che ci metterà subito alla prova con una delle formazioni candidate alla vittoria del campionato. Sarà assolutamente uno stimolo per misurarci su questo tipo di livello”. La buona notizia, oltre quella della qualificazione alla Pool Promozione: il roster è tornato a dodici unità con l’arrivo di Greta Kiss: “Sì, questo ci ha dato grande spinta e qualità in questa settimana. A onor del vero, abbiamo iniziato con qualche piccola defezione, a causa di qualche problema influenzale; situazioni che capitano un po’ a tutti, quindi va bene così”.