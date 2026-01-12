Volley, la Nino Romano vince il match contro Zafferana e si prepara per la sfida di Santa Teresa

Alla vigilia del match contro Zafferana, diversi punti interrogativi aleggiavano sulla testa di mr. Maccotta: tenuta fisica e mentale delle proprie ragazze dopo le vacanze natalizie, compattezza, esperienza e forza delle avversarie. Dubbi svaniti non appena la Sig,ra Siracusa ha fischiato l’autorizzazione ad effettuare il primo servizio. La prestazione generale delle RomaNine non è stata delle più brillanti ma necessaria ad avere la meglio sulle giocatrici di mr. Caffo che, forse con ancora nelle gambe il recupero giocato contro la FI.MA Formazione Milazzo solo 48 ore prime, non sono state in grado di contrastare le giocate delle milazzesi.

SET 1 – Pronti, via e Zafferana va avanti 0-3 e sembra il preludio di una gara equilibrata dove le classiche sette camicie da sudare potrebbero non bastare. Pensieri svaniti non appena al servizio si presenta Alice Maccotta ed in un Amen ci si ritrova sul 10-3, con un parziale – monstre di 10-0. Qua finisce il set. Le etnee provano a restare nel set sfruttando l’attacco di Giulia Privitera ma tutto è inutile e le milazzesi chiudono la prima parte della partita con un perentorio 25-21

SET 2 – Questa volta è la Romano che parte sopra 3-0 ma, complice un calo di concentrazione delle milazzesi combinato con un ritrovato spirito combattivo delle etnee, il set rimane in equilibrio fino a metà. Da questo momento in poi, la Romano ricomincia a macinare gioco e traccia di nuovo un solco troppo grande per poter essere colmato. Alla fine, il 25-17 segna il momento di cambiare campo

SET 3 – Nella terza parte non c’è partita: Zafferana, praticamente, non entra mai in campo dopo i 3 minuti di riposo mentre, dall’altra parte della rete, Alessandra Musicò, entrata al posto di Alice Impellizzeri, si presenta subito con un muro e 3 punti in attacco e distrugge quel minimo di speranza che alberga nelle teste delle ospiti. Alla fine è Stefania Fleres a chiudere ogni storia: va al servizio sul 16-8 e non si allontana più dalla linea dei 9 metri, conquistando ben 5 aces, l’ultimo dei quali è quello del 25-8 che determina il 3-0 finale.

Il tabellino

Nino Romano Milazzo – Zafferana Volley 3-0

Parz.: 25-12, 25-17, 25-8

NINO ROMANO – Fleres S. 7, Bertè 8, Pino 6, Impellizzeri 8, De Luca 0, Puglisi 12, Maccotta 12, Cicero ne, Fleres F. ne, Cuzzocrea (L) 1, Rispoli ne, Musicò 6, Rizzo ne, Cucinotta (L) 0.

ZAFFERANA VOLLEY – Sciuto R. 3, Bella 1, Privitera E. 1, Buscemi 2, Fichera 1, Catania 1, Kucubina 0, Privitera G. 8, Cavallaro 1, Sciuto G. (L) 0.

Durata Set: 21’ 27’ 20’

Errori: 17 – 10; Ace: 12 – 0

Muri: 6 – 1.