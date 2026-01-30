Volley, Domotek pronta alle final four della Coppa Italia “Del Monte”: designata la città ospitante

La Del Monte Coppa Italia di Serie A3 assegnerà il suo trofeo a Belluno, e la Domotek Reggio Calabria sarà tra le protagoniste assolute, per la prima volta nella sua giovane storia. Con una decisione “a sorpresa”, la Lega Pallavolo Serie A ha designato la VHV Arena di Lambioi (BL) come sede della spettacolare Final Four. Le date da segnare sul calendario sono 7 e 8 marzo 2026. La scelta è caduta sul territorio bellunese, che lo scorso anno ha già ospitato con successo la manifestazione a Longarone.

La sesta edizione del torneo vedrà la Domotek Reggio Calabria contendersi il titolo contro altre tre squadre di altissimo livello: il Belluno Volley (padrone di casa e organizzatrice), la Conad Reggio Emilia, capolista del girone bianco, e la Viridex Sabaudia. Il programma della Final Four prevede le semifinali sabato 7 marzo: la prima tra Conad Reggio Emilia e Viridex Sabaudia alle ore 17, seguita dal grande match tra Domotek Reggio Calabria e Belluno Volley alle ore 20. La finale per il trofeo è in programma domenica 8 marzo.

Per la Domotek Reggio Calabria,capolista del girone bianco, questa chiamata alla Final Four rappresenta un’importante occasione per confermarsi tra le realtà di vertice del campionato e per lottare per un titolo nazionale, provando a portare ancora più alto lo sport reggino. L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Pallavolo Belluno e con il patrocinio del Comune di Belluno.