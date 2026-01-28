Violenza di genere: domani la firma di un Protocollo di Intesa tra l’Asp di Catanzaro e le Procure

Sarà siglato domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 10, presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (Via Vinicio Cortese 25) un Protocollo d’Intesa per il rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere e nelle relazioni intime. Alla firma prenderanno parte Antonio Battistini per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Salvatore Curcio per la Procura della Repubblica di Catanzaro, Fiorella Todisco per la Procura della Repubblica di Lamezia Terme e Rita Tartaglia per la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

Il Protocollo istituisce una collaborazione interistituzionale strutturata finalizzata alla presa in carico integrata delle vittime, al coordinamento tra ambito sanitario e giudiziario, alla prevenzione del fenomeno e al contrasto delle recidive, attraverso percorsi condivisi e strumenti operativi comuni.