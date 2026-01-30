Viola, Zampa: “abbiamo il coraggio di non mollare mai. Pubblico di Reggio? Caldissimo”

Un momento positivo, dettato dai risultati. Mattia Zampa, esterno della Redel Viola Reggio Calabria, si presenta con il sorriso di chi sta vivendo una stagione di soddisfazioni collettive. A pochi dalla sfida contro Barcellona, il giocatore neroarancio analizza lo spirito del gruppo, la sua crescita personale e l’ambiente sempre più caldo di PalaCalafiore. La prima riflessione non può che partire dall’ultima, rocambolesca vittoria in trasferta a Molfetta in casa della Virtus.

“Ancora una volta siamo riusciti a rientrare in partita. Anche nel momento di svantaggio riusciamo ad esprimere alta intensità e chiaramente funziona, perché porta la vittoria. È una nostra caratteristica. Il coraggio di non mollare mai…”.

Consapevole di far parte di una squadra ricca di talento, Zampa definisce con umiltà il suo contributo. “Sicuramente non sono mai stato quel giocatore, preso per essere in risalto, per punti, come può essere Marco Laganà o Vanni Laquintana in questa squadra. Però mi sto dando da fare, sto facendo il mio. È altrettanto vero che si può fare meglio, sempre”.

Sulla prossima gara contro Barcellona, Zampa prevede una partita diversa da quella di andata, vinta in modo rocambolesco. “Penso che sia loro che noi abbiamo un po’ cambiato squadra. Sarà una partita differente in cui cercheremo di mettere sempre di più cose positive al nostro gioco”.

Il pensiero anche per il pubblico di casa. “Si vedeva durante la partita di due domeniche fa, un palazzetto sempre più caldo, più numeroso. È bello così e speriamo sia sempre meglio”.