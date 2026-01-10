Viola-Catanzaro, la presentazione del match: ritorna, da avversario, una vecchia conoscenza del passato recente

Il girone di andata si conclude con il secondo appuntamento del 2026 e la Redel Reggio Calabria, di fronte ai propri tifosi, vuole allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive, quattro. Compito assolutamente non facile nel derby contro la Basket Academy Catanzaro, del coach reggino Iliano Sant’Ambrogio.

Le due compagini si sono sfidate nella finalissima del Trofeo Sant’Ambrogio qualche mese fa, ed avevano dato vita ad un incontro entusiasmante e deciso “all’ultima curva” in favore dei neroarancio. Ci si aspetta anche stavolta un match tirato e punto a punto, dove i dettagli faranno realmente la differenza.

Giallorossi guidati dai punti dell’ex Tyrtyshnyk, da verificare le condizioni fisiche di Bartolozzi e Dozic, assenti nell’ultima gara vinta per 90-67 contro Castellaneta e dove il neoacquisto Luzza (ex anche lui) è risultato il top-scorer. Si è trattato del settimo successo stagionale per Catanzaro, il quarto consecutivo esattamente come la Viola; sei invece le sconfitte. Battaglia e Procopio, prodotti della ‘cantera’ e oggi punti di riferimento in prima squadra, insieme all’argentino Canestrari. Tra i volti nuovi e che stanno dando un enorme contributo utile alla causa, Okiljevic e Gaye.

Derby che si presenta da solo e che è pronto a regalare emozioni, tanto in campo quanto sugli spalti del PalaCalafiore.

Palla a due domenica 11 gennaio alle ore 18, naturalmente al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Arbitreranno i signori Barbagallo di Acireale e Catalano di Pedara (CT).

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici, e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.