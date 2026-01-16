Viola-Brindisi, Marini: “momento altissimo. Tifosi? Palazzetto grande, riempiamolo domenica”

“Momento altissimo, momento bello. Le cose girano bene, non ci lamentiamo e continuiamo a cavalcare l’onda”. Così Leonardo Marini, centro della Redel Reggio Calabria, si presenta all’intervista con il sorriso di chi vive un periodo positivo. L’attenzione si sposta sulla prossima sfida, carica di voglia di riscatto dopo la sconfitta all’overtime dell’andata. Ad attendere i reggini c’è la sorpresa Dinamo Brindisi.

“Nessuno si aspettava che facesse un campionato del genere – osserva Marini. – Sarà una gara fisica perché loro mettono molta intensità, mettono mani addosso, hanno molte idee di gioco. Potrebbero metterci in difficoltà”. Rendimento della Redel in crescendo… “I risultati dicono di sì. Avere le rotazioni più ridotte aiuta a prendere più fiducia, perché il giocatore sa che gioca di più. Certo, se dovessimo incorrere in qualche inciampo fisico potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Siamo nelle mani della provvidenza, gli infortuni sono spesso accidentali“.

Sulla corsa al primo posto, preferisce non sbilanciarsi. “La faremo quando giocheremo contro Ragusa, in casa loro. È lunga”. Marini si rivolge ai tifosi. “Qui c’è posto per tutti, abbiamo il palazzetto grande. Cerchiamo di riempirlo il più possibile e vi aspettiamo domenica alle 18:00 per una grande partita”.