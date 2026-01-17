Viola-Brindisi, back to back in casa: big match domenica al PalaCalafiore

Seconda gara consecutiva al PalaCalafiore per la Redel Reggio Calabria. Scontro d’alta quota con la Dinamo Brindisi, nel primo appuntamento del girone di ritorno. Neroarancio in scia vincente da cinque gare e che, al giro di boa, hanno fatto registrare il dato di migliore difesa del girone F con 1011 punti subiti. Dinamo che giunge in riva allo Stretto con gli stessi punti del roster di Cadeo, e le due squadre che si affronteranno domenica tallonano la capolista Ragusa insieme al Monopoli.

Squadra praticamente invariata, quella brindisina, rispetto al match di andata che ha visto i pugliesi vincere dopo un supplementare, nonostante i 25 punti di Laquintana e i 12 del brindisino Fiusco. Praticamente invariata, sì, perché l’innesto (e di spessore) è del venezuelano formato nella Stella Rossa, Gonzalez, autore nell’ultimo turno di campionato di 23 punti preziosi nel successo ottenuto di tre lunghezze sul difficile campo del Castellaneta.

Brindisi che arriva a questo match con due vittorie consecutive all’attivo e che si affida ai già noti Sapiega, Di Anni, Stankovic e Cissé, ma che ha perso rispetto all’andata Jovanovic, per infortunio.

Appuntamento importantissimo sul diario neroarancio, con i tifosi reggini pronti a dare tutto il proprio supporto, per spingere la squadra ad una vittoria che potrebbe rivelarsi cruciale nella rincorsa al primo posto.

Arbitreranno i signori Filesi di Chiaramonte e Cappello di Porto Empedocle, che hanno già recentemente diretto i neroarancio, rispettivamente nelle sfide contro Rende e Basket School Messina, entrambe vinte.

La partita sarà visibile sul canale YouTube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici, e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.

Fratelli La Bufala nuovo sponsor Viola

“Redel Reggio Calabria e Fratelli La Bufala Reggio Calabria, sono lieti di comunicare l’accordo di sponsorhip per la stagione sportiva in corso. Fratelli La Bufala, realtà gastronomica che traduce e rende concrete la passione e l’energia della nostra città, si lega ai colori neroarancio.

“L’eccellenza non si inventa, si costruisce con il lavoro e la dedizione di chi, ogni giorno, porta avanti un’eredità fatta di gusto, storia e identità.”

A portare avanti storia e tradizione nel locale che è il cuore della nostra città è Giuseppe Ferranti, per tutti Peppone.

Pizzaiolo e imprenditore nato in una famiglia di ristoratori, ha portato a Reggio Calabria la vera essenza della tradizione partenopea mantenendo viva e pulsante l’anima reggina.

Con la passione per l’ingrediente di nicchia e l’attitudine all’impasto perfetto, Peppone ha saputo creare armonia e innovazione, ciò che ha reso Fratelli La Bufala non solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza da vivere in squadra, con il suo staff che si muove all’unisono, un passo alla volta ma tutti insieme, per soddisfare il cliente e rivolgergli la massima attenzione.

Le proposte di Fratelli La Bufala sono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione e la pizza di Peppone creata con arte grazie ad ingredienti eccellenti, all’uso di farine macinate a pietra, lievito madre e ingredienti di prima scelta, è la pizza di Napoli ma con il cuore calabrese.

Fratelli La Bufala attraverso la sponsorhip con la Viola, sostiene la realtà sportiva reggina in cui il lavoro e i risultati sono l’intreccio di passione, impegno e lavoro di squadra.

Fratelli La Bufala e Redel Reggio Calabria insieme condividono scelte consapevoli e radicate sul territorio, scelte e lavoro orientate alla ricerca di successo e opportunità per il futuro, per creare dialogo tra generazioni e rafforzare il senso di comunità.

Le parole di Peppone sull’accordo: “crediamo che il cibo abbia il potere di unire le persone e di promuovere valori positivi, per me sostenere i colori della nostra città è un ulteriore atto d’amore per Reggio, ho trovato nei neroarancio qualità e valori di attaccamento alla comunità che promuovo ogni giorno con il mio lavoro e quello del mio staff e non potevo non condividerli e sostenerli”.

A Peppone Ferrante fa eco Fortunato Vita, General Manager dei neroarancio.

“Siamo felici di portare sulla nostra maglia l’impronta di Fratelli La Bufala che è una realtà d’eccellenza del nostro territorio e non solo, una realtà che fa del lavoro di squadra uno degli ingredienti principali del proprio modus operandi. Legare i nostri colori al vero e proprio cuore pulsante della città è un sigillo ai valori che portiamo avanti all’interno della comunità sportiva cittadina. Questa partnership che include Quartiere Popolare, ennesima visione sul futuro della città da parte di Peppone, ci rende fieri e ci spinge a continuare il nostro lavoro per raggiungere risultati sul campo e per rafforzare il senso di comunità che ricerchiamo attraverso il nostro modo di fare pallacanestro”.

Fratelli La Bufala è a Reggio Calabria, in via Zecca 3 e adesso anche sulla maglia della Viola!“.