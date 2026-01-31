Viola-Barcellona, la presentazione del match: assenza pesante fra i reggini

Ritorna al PalaCalfiore la Redel Viola Reggio Calabria, dopo la sudatissima rimonta, vincente, in casa della Virtus Molfetta, settima “sinfonia” di fila. Avversario della terza di ritorno è il Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel, e dell’argentino Lautaro Fraga capace all’andata di un “quarantello” che non è bastato ai giallorossi. I reggini si aggiudicarono la sfida dopo i tempi supplementari, privi di Laquintana decisivo contro Molfetta. Come accaduto domenica al PalaPoli, anche sul parquet del Barcellona la Viola ha toccato quota 99, dopo un’extra-time (tre complessivi in stagione) e dopo una gara di rincorsa e sacrificio.

Roster invariato rispetto alla sfida dello scorso mese di ottobre ed oltre i già citati Aguzzoli, Cessel e Fraga, massima attenzione alle giocate dei vari Sebastianelli, Malkic, Dancetovic ed Okereke. In panchina, coach Bartocci ha preso il posto da qualche settimana di coach Cigarini.

Servirà ancora una volta il supporto del pubblico di casa per aiutare il roster di coach Cadeo nella rincorsa al primo posto ed alla Virtus Ragusa, distante ancora due lunghezze, e al cospetto di un avversario reduce da un buon momento di risultati e di forma. Sono infatti due vittorie su due gare disputate nel girone di ritorno, ma in realtà il bottino è di quattro consecutive, se si aggiungono anche le altre due arrivate prima del turno di riposo, una delle quali proprio contro la capolista Ragusa.

Insomma, tutto lascia presagire che si assisterà ad un ennesimo match equilibrato e palpitante. Attesi anche i supporters del Barcellona (ottimi rapporti tra le due tifoserie, nda), con due bus previsti.

Palla a due alle ore 18 al PalaPentimele, domenica 1 febbraio; incontro che sarà diretto da Tartamella di Erice (Tp) e Fiannaca di Porto Empedocle (Ag).