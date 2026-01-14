Villapiana, si dimette la maggioranza dei consiglieri: sospeso il Consiglio comunale

Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano ha sospeso il Consiglio comunale di Villapiana. Il provvedimento è stato adottato dopo le dimissioni contestuali rassegnate il 10 gennaio scorso, di 8 consiglieri comunali su 12. Con il provvedimento, la prefetta, sussistendo i “motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi“, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Alberico Gentile, viceprefetto a riposo, conferendo allo stesso i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio ed alla giunta Comunale.