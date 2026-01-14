Villapiana, si dimette la maggioranza dei consiglieri: sospeso il Consiglio comunale

Il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano nomina commissario Alberico Gentile per la gestione provvisoria del Comune

villapiana

Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano ha sospeso il Consiglio comunale di Villapiana. Il provvedimento è stato adottato dopo le dimissioni contestuali rassegnate il 10 gennaio scorso, di 8 consiglieri comunali su 12. Con il provvedimento, la prefetta, sussistendo i “motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi“, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Alberico Gentile, viceprefetto a riposo, conferendo allo stesso i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio ed alla giunta Comunale.

Leggi altri articoli di Cosenza