Villa San Giovanni, pubblicato il libro “La ragazza invisibile e la donna invincibile” di Paola Verduci

È disponibile in libreria “La ragazza invisibile e la donna invincibile“, il libro di Paola Verduci, 45 anni, originaria di Villa San Giovanni, pubblicato da Leonida Edizione. Un’opera autobiografica che affronta temi di forte impatto sociale, offrendo una testimonianza diretta su fragilità, dolore e percorsi di rinascita. Nel volume, l’autrice ripercorre alcune tappe significative della propria vita, segnate da esperienze complesse sin dall’adolescenza, tra cui i disturbi del comportamento alimentare e un articolato percorso di cura.

La narrazione si sviluppa come un racconto di consapevolezza, che mette al centro l’importanza dell’ascolto, del supporto psicologico e della possibilità di chiedere aiuto. Pur affrontando argomenti delicati, il libro si propone come uno strumento di riflessione e sensibilizzazione, rivolto in particolare a famiglie, adolescenti e giovani adulti. Il messaggio che emerge invita a non ignorare i segnali di disagio e a promuovere una cultura dell’attenzione e del dialogo, contrastando l’isolamento e il silenzio che spesso accompagnano la sofferenza.

Dopo una prima presentazione tenutasi prima delle festività natalizie, Paola Verduci ha in programma ulteriori incontri pubblici nei prossimi mesi. Sono attualmente in corso contatti e interlocuzioni per nuove presentazioni del libro, anche in ambito scolastico e formativo, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari e del disagio giovanile, favorendo momenti di confronto e informazione.

La ragazza invisibile e la donna invincibile è disponibile sul sito ufficiale della casa editrice Leonida Repaci, sulle principali piattaforme di vendita online, presso la Libreria AVE di Corso Garibaldi a Reggio Calabria e nelle edicole Lopapa e Rivendita Tabacchi di Picone Maria Letizia a Villa San Giovanni.