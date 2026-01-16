Vigor Lamezia, ufficiale un rinforzo in attacco: arriva il brasiliano Cosendey

E’ brasiliano il colpo in attacco della Vigor Lamezia. Vestirà la maglia biancoverde Bruno Cosendey nato Rio de Janeiro il 25 gennaio 1997.

Cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama, con il quale ha anche esordito nella Serie A brasiliana, ha militato in club importanti:

Ciriciuma, CRB e Santo André per citarne alcuni. La prima esperienza in Europa è in Portogallo con la formazione B del Guimaraes. Una parentesi anche in Oriente per l’attaccante verdeoro nell’HCMC in Cina.

La sua avventura in Italia inizia da Leonforte dove resta pochi mesi per poi trasferirsi al Mazzarone nel dicembre 2024. 14 reti nel girone di ritorno dello scorso anno, altri 14 nel girone di andata di questa stagione. È lui infatti il capocannoniere dell’Eccellenza Siciliana.