Vibonese, è addio con mister Esposito a qualche giorno dalla sfida contro la Reggina

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico Raffaele Esposito e il vice allenatore Tommaso Licursi. La decisione, maturata in comune accordo tra le parti, rappresenta un passaggio nell’ambito di una riflessione condivisa sul percorso tecnico della squadra”. Così in una nota la società rossoblu comunica l’esonero di mister Eposito.

“La società desidera ringraziare mister Esposito e il suo collaboratore Licursi per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere. Contestualmente, la società ha già individuato il nuovo allenatore che assumerà la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo mister dirigerà il primo allenamento nella giornata di domani pomeriggio sul ‘Marzano’ di Vibo Marina e sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni” si legge. Domenica i rossoblu vanno al Granillo contro la Reggina.