Vibo Valentia, pesca di frodo: sequestrati 25 chili di novellame di sarda

Nell’ambito delle attività di controllo in materia di Polizia Ittica e Marittima, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale di Crotone, nella giornata del 10 gennaio 2026, a seguito di una segnalazione per sospetta pesca di frodo pervenuta dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Crotone, sono intervenuti nelle acque antistanti la località di Strongoli (KR). Nel corso dell’attività, i militari hanno sottoposto a controllo un natante impegnato in attività di pesca sotto costa.

A bordo era presente un soggetto che esercitava pesca di frodo mediante l’utilizzo di attrezzi non consentiti. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti circa 25 kg di prodotto ittico, risultati essere esemplari di novellame di sarda (Sardina pilchardus). Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro amministrativo del pescato e degli attrezzi illegali. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza sul rispetto della normativa a tutela delle risorse marine e della filiera ittica, a conferma del costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle attività illecite in ambito marittimo e nella salvaguardia dell’ecosistema costiero.