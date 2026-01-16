Vibo Valentia, il nuovo volto del welfare: l’assessore Scrugli traccia il bilancio di 18 mesi di attività

Una gestione che ha saputo coniugare il rigore del risanamento finanziario con una visione audace e innovativa del welfare cittadino. L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli, presenta il bilancio delle attività svolte dal luglio 2024 al dicembre 2025: un percorso che ha trasformato un settore in emergenza in un modello di efficienza per l’intero territorio calabrese. L’insediamento dell’Assessore Scrugli è avvenuto in un momento critico. “Abbiamo evitato il commissariamento dotando finalmente l’Ambito n. 1 dei regolamenti necessari” spiega l’assessore. Parallelamente, un’operazione di riaccertamento ha permesso di sanare situazioni debitorie pregresse per oltre 500.000 euro, garantendo la continuità dei servizi per i minori in struttura e mettendo in sicurezza i conti del settore.

Per la prima volta, il Comune di Vibo Valentia e i 15 comuni dell’Ambito potranno contare su una pianta organica solida. Entro il primo trimestre del 2026, 11 nuove figure professionali (esperti amministrativi, contabili, psicologi ed educatori) prenderanno servizio a costo zero per l’ente, grazie a fondi ministeriali. A questo si aggiunge lo storico concorso per gli assistenti sociali che porterà l’ente a rispettare il LEP (Livello Essenziale di Prestazione) con un rapporto di un professionista ogni 6.500 abitanti.

Fiore all’occhiello dell’azione amministrativa è il finanziamento di circa 2,4 milioni di euro per il progetto PARTECIPO. “Siamo orgogliosi di esserci classificati terzi su 40 progetti a livello regionale” dichiara la Scrugli. “Questi fondi saranno destinati esclusivamente ad alcune frazioni, aree che per troppo tempo sono rimaste ai margini dell’agenda politica e che ora riceveranno interventi strutturali e servizi dedicati”.

Famiglia, inclusione, PNRR e innovazione

Vibo Valentia si distingue anche per l’innovazione sociale:

Albo delle Famiglie: Creato il primo albo provinciale in Calabria per incentivare l’affido e tutelare i minori.

Centro Famiglie: Prossima l’inaugurazione della struttura comunale, potenziata da un fondo di 80.000 euro per la gestione immediata.

Disabilità e Fragilità: Ottenuti oltre 250.000 euro per l’autismo e 116.000 euro per rendere le spiagge accessibili, oltre all’attivazione del Pronto Intervento Sociale H24 e della mensa solidale.

L’azione dell’assessorato non si ferma e guarda ai fondi del PNRR con due linee d’intervento: il sostegno alle famiglie e il contrasto alla marginalità estrema attraverso l’Housing First, un progetto di accoglienza per chi vive in condizioni di estremo disagio, supportato, si spera nel prossimo futuro, dal fondo regionale INTEGRA programmato nei mesi scorsi. “Quello che presentiamo oggi è lo straordinario che si somma al quotidiano lavoro dell’ordinario” conclude l’Assessore Scrugli. “Abbiamo costruito fondamenta solide su cui la nostra comunità potrà poggiare per gli anni a venire, con la certezza che nessuno sarà più lasciato indietro”.