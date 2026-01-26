Vibo Valentia: il comune aderisce a “M’illumino di meno”, le iniziative in programma

Anche quest’anno il Comune di Vibo Valentia partecipa alla campagna nazionale di sensibilizzazione “M’illumino di meno”, promossa da Rai Radio 2 e dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. L’appuntamento è fissato per il 16 febbraio 2026, giornata simbolica in cui cittadini, enti e istituzioni di tutta Italia saranno invitati a compiere un gesto concreto per la tutela del pianeta. L’assessore all’Ambiente Marco Miceli invita tutti i cittadini, i commercianti, le aziende, i ristoratori e le istituzioni locali a partecipare attivamente all’iniziativa, attraverso azioni semplici o significative, ispirate al decalogo stilato da Rai Radio 2: ridurre i consumi, promuovere la mobilità sostenibile, piantare alberi, usare meno plastica o adottare comportamenti attenti all’ambiente.

“Ogni piccolo gesto può fare la differenza – sottolinea l’assessore Miceli -. Partecipare a M’illumino di meno significa compiere un atto di responsabilità verso la nostra città e verso il futuro del pianeta. L’invito è rivolto a tutti: insieme possiamo illuminare meno, ma vivere meglio”.

Eventi

Per accompagnare la campagna di sensibilizzazione, il Comune di Vibo Valentia ha inoltre deciso di promuovere, giovedì 19 febbraio, l’iniziativa “Cena a lume di candela”, un momento simbolico per valorizzare i prodotti del territorio e la ristorazione sostenibile, che già l’anno scorso ha riscosso un grande successo. Tutti i ristoratori vibonesi sono invitati ad aderire, proponendo menù a chilometro zero e spegnendo le luci artificiali per accendere il valore della condivisione e del rispetto per l’ambiente.

A testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale, nella serata del 16 e del 19 febbraio verranno spente le luci del castello Normanno-Svevo, del palazzo municipale, del teatro e di piazza Luigi Razza, in segno di adesione simbolica all’invito al risparmio energetico.

Tutti gli operatori possono manifestare la propria adesione ad una qualunque azione inviando una mail a comunicazione@comune.vibovalentia.vv.it, così come i ristoratori per la “Cena a lume di candela”. Nell’oggetto indicare: M’illumino di meno.