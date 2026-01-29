Vibo Valentia, festa abusiva degenera in rissa: denunciato 24enne già colpito da Daspo Willy

Un ventiquattrenne denunciato per violazione del Daspo Willy e il gestore di un locale sanzionato per una festa abusiva. E’ il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vibo Valentia durante i festeggiamenti dell’epifania, lo scorso 6 gennaio. Gli agenti, intervenuti per una rissa scoppiata tra giovani, hanno scoperto che uno degli aggressori, per aver partecipato in precedenza a una rissa nell’ambito della movida, era stato già sanzionato con il Daspo Willy, misura che gli vieta di accedere o stazionare presso i locali di alcune vie del Comune di Vibo Valentia, nonché nelle immediate vicinanze, per la durata di due anni.

Il giovane è stato quindi denunciato per lo specifico reato che prevede la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 24.000 euro. Il questore ha, inoltre, aggravato per il 24enne i divieti del Daspo che ora prevede anche l’obbligo di presentazione a un ufficio di Polizia. La prescrizione, su proposta della locale Procura della Repubblica, è stata convalidata dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia. Nel corso dell’intervento la Polizia ha anche rilevato che la festa, sebbene formalmente a inviti, prevedeva la somministrazione di bevande al pubblico e proseguiva oltre la mezzanotte senza una specifica licenza. Al gestore è stata così contestata una sanzione amministrativa.