Vibo Valentia, beccati con rifiuti pericolosi su un autocarro: denunciati

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, originari di Lamezia Terme, ritenuti responsabili, allo stato degli accertamenti, del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri sorprendevano i due lungo una strada provinciale nel territorio del comune di Gerocarne, mentre, a bordo di un autocarro, trasportavano circa 50 chilogrammi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da parti meccaniche di veicoli impregnate di olio e fluidi residui, in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

Il veicolo e il carico trasportato venivano pertanto sottoposti a sequestro, mentre i due soggetti venivano denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo e prevenzione posto in essere dall’Arma dei Carabinieri, finalizzato al contrasto dei reati ambientali e alla salvaguardia dell’ecosistema.