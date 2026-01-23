Vibo Valentia, attentato incendiario nel cantiere di una scuola: danni alla mensa in costruzione

Un attentato incendiario è stato compiuto la notte scorsa ai danni della ditta impegnata nella realizzazione della nuova mensa all’interno della scuola Buccarelli di Vibo Valentia, nel quartiere Affaccio. Le fiamme hanno colpito il cantiere allestito nel cortile dell’istituto, causando danni alle strutture e alle attrezzature presenti e facendo scattare l’allarme che ha portato sul posto le forze dell’ordine. Gli investigatori della Squadra mobile hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Al momento non si esclude alcuna pista, mentre si procede con i rilievi tecnici e la raccolta di elementi utili alle indagini. La scuola Buccarelli, che ospita classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado ed è guidata dalla dirigente scolastica Mimma Cacciatore, è da tempo esposta a furti, danneggiamenti e atti vandalici. L’intervento per la realizzazione della mensa rientra nel programma dei finanziamenti del Pnrr ed è finalizzato al prolungamento del tempo scuola.

La dirigente scolastica ha evidenziato come, dal punto di vista formale, l’istituto non sia ancora in possesso dell’area del cantiere, trattandosi di lavori seguiti direttamente dal Comune. “Il problema – sottolinea – va ben oltre la cronaca di una singola notte e riguarda la vulnerabilità di una scuola che da decenni è esposta a intrusioni e atti vandalici“.