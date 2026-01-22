Vibo Valentia, armi nascoste dentro ai tubi: arrestato

Nel corso della mattinata del 21 gennaio, a Stefanaconi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto una persona ritenuta presunta responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine. Nel corso di una perquisizione domiciliare, svolta nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, i Carabinieri hanno rinvenuto – in parte occultate sottoterra all’interno di tubi – nel cortile dell’abitazione, le seguenti armi e munizioni:

un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa;

un fucile monocanna calibro 20 con matricola abrasa;

una carabina;

112 munizioni di vario calibro;

un’ottica per fucile.

Lo stesso è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ulteriori reati in materia di abusivismo edilizio e maltrattamento di animali, poiché custodiva sei cani da caccia in precarie condizioni igienico-sanitarie. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre i cani sono stati affidati a un canile convenzionato. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna, vige il principio della presunzione di innocenza.