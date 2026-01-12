Vibo, l’Asp: “riorganizzazione dei reparti dello Jazzolino per fronteggiare l’aumento di accessi al Pronto Soccorso”

“La Commissione Straordinaria, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l’Ospedale Jazzolino, ha preso atto della situazione del Pronto Soccorso, attualmente interessato da un significativo incremento dei pazienti in attesa, anche in relazione al picco influenzale in corso. In coerenza con quanto previsto dalla programmazione della rete ospedaliera (DCA n.78/2024) e con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva ed efficace ai bisogni assistenziali della popolazione, la Commissione Straordinaria ha disposto l’attivazione, già dal prossimo weekend, di una serie di interventi organizzativi che si protrarranno fino al mese di marzo”. È quanto si legge in una nota della Commissione Straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

Misure

Le misure riguarderanno il potenziamento e la riorganizzazione dei posti letto nelle diverse unità operative, secondo il seguente assetto:

– Medicina: spostamento del reparto nei giorni del 17-18 gennaio con 16 posti letto di degenza ordinaria (+ 2 posti letto ordinari rispetto ad oggi), 2 posti di Day Hospital e successivamente 3 posti letto di terapia sub-intensiva ai sensi del DL 34/2020.

– Cardiologia: spostamento del reparto con 8 posti letto di degenza ordinaria, 1 posto di Day Hospital e 8 posti letto di UTIC.

– Ortopedia: spostamento del reparto con incremento dei posti letto ordinari di 6 unità per un totale di 14 posti letto ordinari più due posti di Day Surgery.

– Urologia: spostamento del reparto all’interno dell’ospedale Jazzolino con 8 posti letto di degenza ordinaria più due posti di Day Surgery.

“Queste azioni sono finalizzate a migliorare la capacità ricettiva dell’Ospedale, ridurre i tempi di attesa in Pronto Soccorso e assicurare un percorso assistenziale più fluido e appropriato per tutti i pazienti. A breve saranno ampliati anche gli spazi del Pronto Soccorso con l’inclusione nelle pertinenze della cella del detenuto e del posto fisso di polizia andando cosi a ridurre il fenomeno della presenza di barelle nei corridoi. La Commissione Straordinaria continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro clinico-epidemiologico e l’efficacia delle misure adottate, mantenendo il massimo impegno nel garantire qualità, sicurezza e continuità delle cure”, conclude la nota.