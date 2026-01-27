Vertice Italia-Africa, Meloni ad Addis Abeba a febbraio: “consolidare il Piano Mattei”

Venerdì 13 febbraio, Giorgia Meloni sarà ad Addis Abeba (Etiopia), per partecipare al secondo vertice Italia-Africa. Lo si apprende dall’agenda del premer pubblicata sul sito di Palazzo Chigi. Sabato 14 febbraio, Meloni prenderà parte alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, in qualità di ospite d’onore.

“Si conferma così il rafforzamento delle relazioni strategiche con il continente africano e il consolidamento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, lanciato a Roma nel gennaio 2024“, si legge in un comunicato di Palazzo Chigi.

Il vertice, a cadenza biennale, sarà ospitato in Africa per la prima volta e si svolgerà in concomitanza con il Vertice dell’Unione Africana, alla vigilia dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana. “Nel quadro dei lavori, il Presidente Meloni interverrà, in qualità di ospite d’onore, nella sessione plenaria di apertura dell’Assemblea prevista la mattina di sabato 14 febbraio“, viene spiegato.

L’iniziativa, a due anni dalla presentazione ufficiale, “rappresenta una nuova tappa dell’impegno italiano volto a promuovere un partenariato politico ed economico strutturato con le Nazioni africane, potenziando la cooperazione su sviluppo sostenibile, infrastrutture, energia, istruzione e formazione, sanità e agricoltura, secondo gli assi strategici del Piano Mattei“.

Il vertice “sarà anche l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti dal Piano, volto a rafforzare la presenza italiana nel continente attraverso missioni di sistema, dialogo politico e progetti congiunti, e per individuare insieme le priorità operative per i prossimi anni“.