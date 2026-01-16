Verità o follia, l’ACR Messina sta veramente pensando a Douglas Costa e Pato? E Ninni Corda cambia squadra

In casa ACR Messina è sempre un vortice di notizie, indiscrezioni, annunci, dietrofront. Ci sta, tutto sommato, quando si insedia una nuova proprietà. Una proprietà, tra l’altro, che vede i due soci non sempre fisicamente in città. Pagniello e Davis stanno imparando a conoscere adesso l’ambiente, la tifoseria, le persone, anche i componenti che facevano parte della vecchia dirigenza. Con qualcuno è arrivata la rescissione, con qualcuno l’esonero, qualcuno è ancora lì. Ma intanto incombe il mercato e la società ha già definito alcune entrate e alcune uscite, ha detto addio all’allenatore e ha preferito una scelta conservativa, l’ex bandiera in campo Alessandro Parisi.

Nelle ultime ore, però, una nuova bomba ha fatto drizzare le orecchie dei tifosi: il club sogna Douglas Costa e Alexandre Pato. Sì, proprio loro, gli ex Juventus e Milan. Verità o follia? La differenza non è molto sottile. Il primo, reduce dall’esperienza australiana al Sidney, ha 35 anni, negli ultimi ha girovagato tra gli USA e il suo Brasile, quattro anni fa era al Bayern Monaco. Dovrebbe ancora “viaggiare” su ingaggi importanti, sicuramente importanti per la Serie D. Il secondo, invece, ormai da anni è il lontano parente di quello che – nei primi tempi al Milan – era considerato il giocatore più forte al mondo, in prospettiva. Aveva tutto, ha perso tutto. Oggi 36enne, dopo un lungo girovagare per il mondo si è ritirato, ma si vocifera voglia rientrare.

Seppur la notizia sembri un mix tra follia e assurdità, ci sono degli elementi che fanno pensare. E la domanda è scontata: c’è qualcosa di vero o è solo una trovata di marketing? La notizia è stata lanciata ieri sera da “La Sicilia”, che in questo contesto non è un giornale qualunque. Il quotidiano, infatti, è uno dei principali sponsor del club, presente sulla maglia. Un altro elemento è il repost di Pagniello su Instagram proprio su questa notizia, con tanto di tag a Davis.

Secondo “La Sicilia”, Pagniello incontrerà il procuratore di Pato. Il “legame” con Douglas Costa sarebbe invece legato all’Al-Ittifaq, il club che nei giorni scorsi ha ufficializzato Balotelli. Il proprietario dell’Al-Ittifaq, Pietro Laterza, è anche proprietario del Chievo. Per questo i clivensi stanno provando a chiudere col brasiliano: la proposta è un periodo di sei mesi a Verona e poi due anni a Dubai. Pagniello, che è socio del club di Laterza, secondo il quotidiano vorrebbe provare a inserirsi.

Corda e Livieri all’Olbia

Intanto, sul fronte societario, da segnalare l’ufficialità di Ninni Corda all’Olbia. Su StrettoWeb avevamo evidenziato che si era fatta notare l’assenza di Corda dalle scelte decisionali del club. Annunciato come collaboratore di Racing City Group, sarebbe dovuto “entrare” nelle dinamiche dirigenziali e tecniche. Ma non l’ha mai fatto. Così è passato all’Olbia. Con lui anche Daniele Livieri, che era stato annunciato dai peloritani come secondo allenatore.